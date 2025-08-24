Кубок Украины. 1/32 финала, 24 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 августа проходят матчи 1/32 финала Кубка Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В этот игровой день запланировано 7 поединков.

Кубок Украины. 1/32 финала, 24 августа 2025

13:00. Пенуэл Кривой Рог – Карпаты Львов

14:00. Куликов-Белка – Кривбасс Кривой Рог

15:00. Кормил Яворов – Рух Львов

15:00. Колос Полонное – Нефтяник Долина

15:30. Ужгород – Феникс-Мариуполь

15:30. Нива Винница – ЮКСА Киев

18:00. Металлист 1925 Харьков – Оболонь Киев

Видеотрансляция матчей

