Кубок Украины. 1/32 финала, 24 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 августа видеотрансляции кубковых матчей
24 августа проходят матчи 1/32 финала Кубка Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
В этот игровой день запланировано 7 поединков.
Кубок Украины. 1/32 финала, 24 августа 2025
- 13:00. Пенуэл Кривой Рог – Карпаты Львов
- 14:00. Куликов-Белка – Кривбасс Кривой Рог
- 15:00. Кормил Яворов – Рух Львов
- 15:00. Колос Полонное – Нефтяник Долина
- 15:30. Ужгород – Феникс-Мариуполь
- 15:30. Нива Винница – ЮКСА Киев
- 18:00. Металлист 1925 Харьков – Оболонь Киев
