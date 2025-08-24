Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
24 августа 2025, 14:01 |
Кубок Украины. 1/32 финала, 24 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 августа видеотрансляции кубковых матчей

Кубок Украины. 1/32 финала, 24 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
24 августа проходят матчи 1/32 финала Кубка Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В этот игровой день запланировано 7 поединков.

Кубок Украины. 1/32 финала, 24 августа 2025

  • 13:00. Пенуэл Кривой Рог – Карпаты Львов
  • 14:00. Куликов-Белка – Кривбасс Кривой Рог
  • 15:00. Кормил Яворов – Рух Львов
  • 15:00. Колос Полонное – Нефтяник Долина
  • 15:30. Ужгород – Феникс-Мариуполь
  • 15:30. Нива Винница – ЮКСА Киев
  • 18:00. Металлист 1925 Харьков – Оболонь Киев

Видеотрансляция матчей

13:00. Пенуэл Кривой Рог – Карпаты Львов

14:00. Куликов-Белка – Кривбасс Кривой Рог

15:00. Кормил Яворов – Рух Львов

15:00. Колос Полонное – Нефтяник Долина

15:30. Ужгород – Феникс-Мариуполь

15:30. Нива Винница – ЮКСА Киев

18:00. Металлист 1925 Харьков – Оболонь Киев

Стали известны стартовые составы кубкового матча Куликов-Белка – Кривбасс
Опубликованы стартовые составы на матч Пенуэл – Карпаты в Кубке Украины
Полузащитник ФК ЮКСА: «Мы стремимся к большим победам»
Кубок Украины по футболу смотреть онлайн Пенуэл Кривой Рог Карпаты Львов Куликов-Белка Кривбасс Кривой Рог Кормил Яворов Рух Львов Колос Полонное Нефтяник Долина Ужгород Феникс-Мариуполь Нива Винница ЮКСА Тарасовка Оболонь Киев Металлист 1925 Металлист 1925 - Оболонь
