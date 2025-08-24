Суркис обратился к болельщикам по случаю Дня Независимости Украины

Президент киевского футбольного клуба «Динамо» Игорь Суркис поздравил украинцев с государственным праздником – Днем Независимости Украины, который на протяжении 34 лет отмечается 24 августа.

Обращение Игоря Суркиса к болельщикам:

Дорогие украинцы!

Сегодня мы в четвертый раз встречаем День Независимости Украины во время большой войны.

Это уже четвертый год, когда мы отстаиваем наше право на существование, свободу и будущее в борьбе с жестоким врагом.

В эти дни особенно хочется низко поклониться нашим героям – Вооруженным Силам Украины. Именно благодаря вам, нашим Защитникам, мы имеем право жить, творить, радоваться и даже играть в футбол. Вы – те, кто дарит нам возможность оставаться собой, быть свободными, сохранять свою страну и свою мечту. От всего сердца благодарю вас за мужество, силу и преданность!

Футбол – это эмоции, которые объединяют миллионы украинцев. Это наше общее пространство радости и единства. И каждый матч, каждый гол, каждая победа – это тоже часть нашей борьбы, ведь на поле мы доказываем, что украинцы сильные, несгибаемые и умеют побеждать.

Верю, что вместе мы выдержим и очень скоро отпразднуем День Независимости уже в мирной и свободной Украине.

Слава Вооруженным Силам Украины! Слава нашей Независимой Украине!

С уважением, Президент ФК «Динамо» (Киев) Игорь Суркис.