Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Легендарный экс-защитник Реала забил первый гол за два месяца
24 августа 2025, 09:52
ВИДЕО. Легендарный экс-защитник Реала забил первый гол за два месяца

Серхио Рамос отличился забитым мячом за Монтеррей в матче против ФК Некакса

ВИДЕО. Легендарный экс-защитник Реала забил первый гол за два месяца
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

В ночь на 24 августа состоялся матч шестого тура чемпионата Мексики между командами Монтеррей и Некакса.

Поединок прошел на арене Эстадио BBVA Банкомер. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Третий гол для полосатых забил легендарный экс-защитник мадридского Реала Серхио Рамос. Испанский центрбек реализовал пенальти.

Для Рамоса этот гол стал первым за последние два месяца. В последний раз он отличался во встрече клубного чемпионата мира против Интера (1:1, 18.06).

В таблице чемпионата Мексики Монтеррей занимает первое место с 15 очками. У Некаксы 5 пунктов и 15-я позиция.

Чемпионат Мексики. 6-й тур, 24 августа

Монтеррей – Некакса – 3:0

Голы: Окампос, 15, Каналес, 21, Рамос, 59 (пен.)

ГОЛ! 3:0 Рамос, 59 мин. (пен.)

Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Монреаль – Остин – 3:2. Как забил украинский форвард? Видео голов и обзор
ВИДЕО. Классико Росарио: Ди Мария забил безумный гол со штрафного в девятку
ВИДЕО. Шедевр со штрафного: Сон забил первый гол после ухода из Тоттенхэма
Серхио Рамос Монтеррей Некакса чемпионат Мексики по футболу видео голов и обзор пенальти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
