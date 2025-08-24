ВИДЕО. Легендарный экс-защитник Реала забил первый гол за два месяца
Серхио Рамос отличился забитым мячом за Монтеррей в матче против ФК Некакса
В ночь на 24 августа состоялся матч шестого тура чемпионата Мексики между командами Монтеррей и Некакса.
Поединок прошел на арене Эстадио BBVA Банкомер. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
Третий гол для полосатых забил легендарный экс-защитник мадридского Реала Серхио Рамос. Испанский центрбек реализовал пенальти.
Для Рамоса этот гол стал первым за последние два месяца. В последний раз он отличался во встрече клубного чемпионата мира против Интера (1:1, 18.06).
В таблице чемпионата Мексики Монтеррей занимает первое место с 15 очками. У Некаксы 5 пунктов и 15-я позиция.
Чемпионат Мексики. 6-й тур, 24 августа
Монтеррей – Некакса – 3:0
Голы: Окампос, 15, Каналес, 21, Рамос, 59 (пен.)
ГОЛ! 3:0 Рамос, 59 мин. (пен.)
Видеообзор матча
