ВИДЕО. Легендарный экс-защитник Реала забил первый гол за два месяца

В ночь на 24 августа состоялся матч шестого тура чемпионата Мексики между командами Монтеррей и Некакса.

Поединок прошел на арене Эстадио BBVA Банкомер. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Третий гол для полосатых забил легендарный экс-защитник мадридского Реала Серхио Рамос. Испанский центрбек реализовал пенальти.

Для Рамоса этот гол стал первым за последние два месяца. В последний раз он отличался во встрече клубного чемпионата мира против Интера (1:1, 18.06).

В таблице чемпионата Мексики Монтеррей занимает первое место с 15 очками. У Некаксы 5 пунктов и 15-я позиция.

Чемпионат Мексики. 6-й тур, 24 августа

Монтеррей – Некакса – 3:0

Голы: Окампос, 15, Каналес, 21, Рамос, 59 (пен.)

ГОЛ! 3:0 Рамос, 59 мин. (пен.)

Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine