ВИДЕО. Классико Росарио: Ди Мария забил безумный гол со штрафного в девятку
Анхель отличился в матче чемпионата Аргентины Росарио Сентраль – Ньюэллс Олд Бойз (1:0)
23 августа состоялся матч шестого тура чемпионата Аргентины между командами Росарио Сентраль и Ньюэллс Олд Бойз.
Поединок прошел на арене Эстадио Хиганте де Арроито. Классико Росарио завершилось со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Единственный гол на 82-й минуте забил именитый 37-летний вингер Анхель Ди Мария. Ди Мария положил супергол прямым ударом со штрафного в девятку ворот соперников.
Ди Мария перебрался в родной Росарио летом этого года из лиссабонской Бенфики. Для Анхеля это уже третий мяч в шести встречах в чемпионате Аргентины.
В таблице аргентинского первенства Росарио Сантраль занимает третье место в группе B с 10 очками.
Чемпионат Аргентины. 23 августа
Росарио Сентраль – Ньюэллс Олд Бойз – 1:0
Гол: Ди Мария, 82
ГОЛ! 1:0 Ди Мария, 82 мин.
La obra de arte de Ángel Di María para ganar el #ClásicoRosarino 🪄 ✨ pic.twitter.com/I0sEVsylC0— Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) August 23, 2025
Видеообзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сопротивление Индонезии наша молодежка сломала только на тай-брейке
Известный украинский тренер признался, что не собирается возвращаться в футбол