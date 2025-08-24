ВИДЕО. Классико Росарио: Ди Мария забил безумный гол со штрафного в девятку

23 августа состоялся матч шестого тура чемпионата Аргентины между командами Росарио Сентраль и Ньюэллс Олд Бойз.

Поединок прошел на арене Эстадио Хиганте де Арроито. Классико Росарио завершилось со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 82-й минуте забил именитый 37-летний вингер Анхель Ди Мария. Ди Мария положил супергол прямым ударом со штрафного в девятку ворот соперников.

Ди Мария перебрался в родной Росарио летом этого года из лиссабонской Бенфики. Для Анхеля это уже третий мяч в шести встречах в чемпионате Аргентины.

В таблице аргентинского первенства Росарио Сантраль занимает третье место в группе B с 10 очками.

Чемпионат Аргентины. 23 августа

Росарио Сентраль – Ньюэллс Олд Бойз – 1:0

Гол: Ди Мария, 82

La obra de arte de Ángel Di María para ganar el #ClásicoRosarino 🪄 ✨ pic.twitter.com/I0sEVsylC0 — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) August 23, 2025

Видеообзор матча

