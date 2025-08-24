Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Классико Росарио: Ди Мария забил безумный гол со штрафного в девятку
Чемпионат Аргентины
Росарио Сентраль
23.08.2025 23:30 – FT 1 : 0
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина
24 августа 2025, 09:05 |
ВИДЕО. Классико Росарио: Ди Мария забил безумный гол со штрафного в девятку

Анхель отличился в матче чемпионата Аргентины Росарио Сентраль – Ньюэллс Олд Бойз (1:0)

Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

23 августа состоялся матч шестого тура чемпионата Аргентины между командами Росарио Сентраль и Ньюэллс Олд Бойз.

Поединок прошел на арене Эстадио Хиганте де Арроито. Классико Росарио завершилось со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 82-й минуте забил именитый 37-летний вингер Анхель Ди Мария. Ди Мария положил супергол прямым ударом со штрафного в девятку ворот соперников.

Ди Мария перебрался в родной Росарио летом этого года из лиссабонской Бенфики. Для Анхеля это уже третий мяч в шести встречах в чемпионате Аргентины.

В таблице аргентинского первенства Росарио Сантраль занимает третье место в группе B с 10 очками.

Чемпионат Аргентины. 23 августа

Росарио Сентраль – Ньюэллс Олд Бойз – 1:0

Гол: Ди Мария, 82

ГОЛ! 1:0 Ди Мария, 82 мин.

Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

85’
Лусиано Лолло (Ньюэллс Олд Бойз) получает красную карточку.
82’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Ди Мария (Росарио Сентраль).
Ньюэллс Олд Бойз видео голов и обзор Росарио Сентраль чемпионат Аргентины по футболу Анхель Ди Мария
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
