Кормил – Рух. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 24 августа, львовский «Рух» встретится с клубом «Кормил» (Яворов) в матче 1/32 финала Кубка Украины.

Команды сыграют на стадионе имени Евгения Смука, который находится в Яворове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

15:00. «Кормил» (Яворов) – «Рух» (Львов)