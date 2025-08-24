Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кормил – Рух. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кормил Яворов
24.08.2025 15:00 - : -
Рух Львов
Кормил – Рух. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 августа в 15:00 состоится поединок 1/32 финала Кубка Украины

ФК Рух

В воскресенье, 24 августа, львовский «Рух» встретится с клубом «Кормил» (Яворов) в матче 1/32 финала Кубка Украины.

Команды сыграют на стадионе имени Евгения Смука, который находится в Яворове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

15:00. «Кормил» (Яворов) – «Рух» (Львов)

