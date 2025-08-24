24.08.2025 15:00 - : -
Кормил – Рух. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 августа в 15:00 состоится поединок 1/32 финала Кубка Украины
В воскресенье, 24 августа, львовский «Рух» встретится с клубом «Кормил» (Яворов) в матче 1/32 финала Кубка Украины.
Команды сыграют на стадионе имени Евгения Смука, который находится в Яворове.
Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени.
15:00. «Кормил» (Яворов) – «Рух» (Львов)
