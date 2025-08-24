В воскресенье, 24 августа состоится игра 1/32 финала Кубка Украины между яворовским «Кормилом» и львовским «Рухом». По киевскому времени игра стартует в 15:00.

Кормил Яворов

После 15 игр чемпионата Львовской области коллектив набрал 29 баллов и пока занимает 3 место, отставая от лидера на 6 зачетных пунктов (однако «Кормил» имеет 1 игру в запасе). Также команда уже стартовала в аматорськой лиге Украины, где в 1 туре сыграла в нулевую ничью с сарненским «Маяком».

Благодаря успешному выступлению на любительском уровне в прошлом сезоне коллектив получил право начинать свой путь в Кубке Украины с 1/32 финала, не участвуя в квалификации.

Рух

В прошлом сезоне УПЛ львовяне набрали 38 очков за 30 поединков и заняли 8 место турнирной таблицы. Неплохо команда выступила и в прошлом розыгрыше Кубка Украины, где дошла до ¼ финала, однако минимально уступила «Динамо».

Летом команду во второй раз возглавил Иван Федик с которым когда-то «Рух» и вышел в элиту украинского футбола. Новый сезон чемпионата «желто-черные» начали с победы над «СК Полтава» и двух поражений против «Динамо» и «Оболони».

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не играли в очных поединках.

Интересные факты

«Рух» пропустил 8 голов в текущем сезоне УПЛ – самый плохой результат среди всех команд.

В последних 5 выездных играх «Рух» одержал 3 победы и дважды проиграл.

«Кормил» пропустил 12 голов за 15 игр чемпионата Львовской области – 2-й лучший показатель.

Прогноз

Я поставлю на победу «Руха» с форой -2 и коэффициентом 1.58.