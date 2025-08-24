Кормил – Рух – 1:2. Спасение последних 15 минут. Видео голов и обзор
Смотрите самые интересные моменты матча Кубка Украины
24 августа львовский «Рух» встретился с клубом «Кормил» Яворов в 1/32 финала Кубка Украины.
Матч прошёл на «стадионе имени Евгения Смука» в городе Яворов.
Первые голы забили хозяева, которые с 44-й минуты играли в меньшинстве. «Рух» после пропущенного мяча усилил давление на ворота соперника и добился своего.
Представитель УПЛ дважды поразил ворота «Кормила» и вышел в следующий этап (2:1).
Кубок Украины. 1/32 финала, 24 августа
«Кормил» Яворов – «Рух» Львов – 1:2
Голы: Полюга, 55 (пен.) – Фаал, 73, Клайвер, 81
Удаление: Гладкий, 44
Запись матча
События матча
