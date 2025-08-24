Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кормил – Рух – 1:2. Спасение последних 15 минут. Видео голов и обзор
Кубок Украины
Кормил Яворов
24.08.2025 15:00 – FT 1 : 2
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
24 августа 2025, 17:21 | Обновлено 24 августа 2025, 17:22
391
0

Кормил – Рух – 1:2. Спасение последних 15 минут. Видео голов и обзор

Смотрите самые интересные моменты матча Кубка Украины

24 августа 2025, 17:21 | Обновлено 24 августа 2025, 17:22
391
0
Кормил – Рух – 1:2. Спасение последних 15 минут. Видео голов и обзор
ФК Рух Львов

24 августа львовский «Рух» встретился с клубом «Кормил» Яворов в 1/32 финала Кубка Украины.

Матч прошёл на «стадионе имени Евгения Смука» в городе Яворов.

Первые голы забили хозяева, которые с 44-й минуты играли в меньшинстве. «Рух» после пропущенного мяча усилил давление на ворота соперника и добился своего.

Представитель УПЛ дважды поразил ворота «Кормила» и вышел в следующий этап (2:1).

Кубок Украины. 1/32 финала, 24 августа

«Кормил» Яворов – «Рух» Львов – 1:2

Голы: Полюга, 55 (пен.) – Фаал, 73, Клайвер, 81

Удаление: Гладкий, 44

Запись матча

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Клайвер (Рух Львов).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Бабукар Фаал (Рух Львов).
53’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Кормил Яворов.
44’
Игрок команды Кормил Яворов получает красную карточку.
По теме:
ВИДЕО. Суперудар. Как Металлист 1925 вышел вперед в игре с Оболонью
С интригой до финального свистка. Ужгород уступил Фениксу-Мариуполь
Колос Полонное – Нефтяник Долина – 0:0 (4:1 по пенальти). Видеообзор матча
Кубок Украины по футболу Рух Львов Клайвер Габриэл Бабукарр Фаал Кормил Яворов видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ахметов поздравил украинцев с Днем Независимости Украины
Футбол | 24 августа 2025, 12:48 79
Ахметов поздравил украинцев с Днем Независимости Украины
Ахметов поздравил украинцев с Днем Независимости Украины

Президент «Шахтера» написал трогательное письмо

ВИДЕО. Что сделал Забарный, когда увидел, что Сафонов стоит рядом?
Футбол | 23 августа 2025, 21:02 21
ВИДЕО. Что сделал Забарный, когда увидел, что Сафонов стоит рядом?
ВИДЕО. Что сделал Забарный, когда увидел, что Сафонов стоит рядом?

Илья Забарный красиво отыграл ситуацию

Вильярреал – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 24.08.2025, 16:31
Вильярреал – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Вильярреал – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
Бокс | 24.08.2025, 11:30
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
Гвардиола объяснил катастрофу Манчестер Сити в матче с Тоттенхэмом
Футбол | 23.08.2025, 22:38
Гвардиола объяснил катастрофу Манчестер Сити в матче с Тоттенхэмом
Гвардиола объяснил катастрофу Манчестер Сити в матче с Тоттенхэмом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шеннон БРИГГС: «Он был машиной, Усик совсем другой боксер»
Шеннон БРИГГС: «Он был машиной, Усик совсем другой боксер»
23.08.2025, 05:12 2
Бокс
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
24.08.2025, 03:44 10
Футбол
Легенда британского бокса отреагировал на возможный бой Усик – Итаума
Легенда британского бокса отреагировал на возможный бой Усик – Итаума
23.08.2025, 02:50 1
Бокс
Первый в истории. Роналду забил за Аль-Наср и установил невероятный рекорд
Первый в истории. Роналду забил за Аль-Наср и установил невероятный рекорд
23.08.2025, 16:39 4
Футбол
Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ
Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ
23.08.2025, 11:18 1
Футбол
САБО: «Не понимаю, что произошло. Подавал такие надежды, но провалился»
САБО: «Не понимаю, что произошло. Подавал такие надежды, но провалился»
23.08.2025, 00:02 2
Футбол
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
23.08.2025, 17:43 4
Волейбол
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
23.08.2025, 00:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем