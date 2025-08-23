Невероятный Арсенал. Команда снова забила после углового. Дважды

Арсенал в матче 2-го тура АПЛ принимает Лидс, а при счете 0:0 и без явных моментов лондонцы вышли вперед на 34-й минуте, отличился защитник Юррьен Тимбер.

В 1-м туре Арсенал выиграл 1:0 у Манчестер Юнайтел благодаря голу защитника Риккардо Калафьори после углового.

Для команды Микеля Артеты это 32-й гол после угловых в АПЛ со старта сезона 2023/24. Ближайший преследователь в этом компоненте, Ливерпуль, забил 20 голов после угловых за это время.

Известно, что у Арсенала над игрой на стандартах работает Николас Жовер, который обрел популярность за последние сезоны.

Уже во втором тайме Арсенал снова забил после углового – 33-й мяч.