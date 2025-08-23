Гол в финале и очередной проигранный трофей для Роналду
Какой футболист держит рекорд по количеству голов в финалах официальных соревнований?
В финале Суперкубка Саудовской Аравии «Аль-Ахли» победил «Аль-Наср» со счетом 2:2 (5:3 по пенальти).
Очередным голом за «Аль-Наср» отметился Криштиану Роналду.
Португалец забил свой 25-й гол в финалах официальных соревнований. Больше имеют в своем активе только Лионель Месси (35) и Пеле (31).
Наибольшее количество забитых мячей в финалах
- 35 – Лионель Месси (Аргентина)
- 31 – Пеле (Бразилия)
- 25 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 21 – Неймар (Бразилия)
- 19 – Филиппе Коутиньо (Бразилия)
- 19 – Роберт Левандовски (Польша)
Стоит также отметить, что Криштиану Роналду снова не смог выиграть трофей с «Аль-Насром».
Проигранные трофеи Аль-Насра вместе с Криштиану Роналду
- 2022 – Суперкубок Саудовской Аравии
- 2023 – Сауди Про Лига
- 2023 – Кубок Короля Саудовской Аравии
- 2023 – Суперкубок Саудовской Аравии
- 2024 – Сауди Про Лига
- 2024 – Кубок Короля Саудовской Аравии
- 2024 – Лига чемпионов АФК
- 2024 – Суперкубок Саудовской Аравии
- 2025 – Сауди Про Лига
- 2025 – Кубок Короля Саудовской Аравии
- 2025 – Лига чемпионов АФК
- 2025 – Суперкубок Саудовской Аравии
Mais gols em finais:— Isacsousa_7 ⚽🎯 (@K1_stats) August 23, 2025
35 🇦🇷 Messi
31 🇧🇷 Pelé
25 🇵🇹 Ronaldo 🆕🆙
21 🇧🇷 Neymar
19 🇧🇷 Coutinho
19 🇵🇱 Lewandowski
18 🇧🇷 Gabigol
17 🇧🇷 Jardel
17 🇧🇷 Romário
16 🇧🇷 Ronaldo
16 🇧🇷 Raí pic.twitter.com/4BCKsHHf0p
Cristiano Ronaldo pelo Al-Nassr :— Noite de Copa (@Noitedecopa) August 23, 2025
❌ 2022 - Supercopa Saudita
❌ 2023 - Campeonato Saudita
❌ 2023 - Copa do Rei Saudita
❌ 2023 - Supercopa Saudita
❌ 2024 - Campeonato Saudita
❌ 2024 - Copa do Rei Saudita
❌ 2024 - AFC Champions League
❌ 2024 - Supercopa Saudita
❌ 2025 -… pic.twitter.com/nfcsjPeR1o
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эвандер Холифилд вспомнил слова легендарного британца Леннокса Льюиса
О переходе Александра Сироты объявил «Коджаэлиспор»