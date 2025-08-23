Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Гол в финале и очередной проигранный трофей для Роналду
Саудовская Аравия
Гол в финале и очередной проигранный трофей для Роналду

Какой футболист держит рекорд по количеству голов в финалах официальных соревнований?

Гол в финале и очередной проигранный трофей для Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В финале Суперкубка Саудовской Аравии «Аль-Ахли» победил «Аль-Наср» со счетом 2:2 (5:3 по пенальти).

Очередным голом за «Аль-Наср» отметился Криштиану Роналду.

Португалец забил свой 25-й гол в финалах официальных соревнований. Больше имеют в своем активе только Лионель Месси (35) и Пеле (31).

Наибольшее количество забитых мячей в финалах

  1. 35 – Лионель Месси (Аргентина)
  2. 31 – Пеле (Бразилия)
  3. 25 – Криштиану Роналду (Португалия)
  4. 21 – Неймар (Бразилия)
  5. 19 – Филиппе Коутиньо (Бразилия)
  6. 19 – Роберт Левандовски (Польша)

Стоит также отметить, что Криштиану Роналду снова не смог выиграть трофей с «Аль-Насром».

Проигранные трофеи Аль-Насра вместе с Криштиану Роналду

  • 2022 – Суперкубок Саудовской Аравии
  • 2023 – Сауди Про Лига
  • 2023 – Кубок Короля Саудовской Аравии
  • 2023 – Суперкубок Саудовской Аравии
  • 2024 – Сауди Про Лига
  • 2024 – Кубок Короля Саудовской Аравии
  • 2024 – Лига чемпионов АФК
  • 2024 – Суперкубок Саудовской Аравии
  • 2025 – Сауди Про Лига
  • 2025 – Кубок Короля Саудовской Аравии
  • 2025 – Лига чемпионов АФК
  • 2025 – Суперкубок Саудовской Аравии
По теме:
Роналду остался без трофея. Аль-Наср проиграл Аль-Ахли в финале Суперкубка
Первый в истории. Роналду забил за Аль-Наср и установил невероятный рекорд
Аль-Наср – Аль-Ахли. Финал Суперкубка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
