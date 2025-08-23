Гол в финале и очередной проигранный трофей для Роналду

В финале Суперкубка Саудовской Аравии «Аль-Ахли» победил «Аль-Наср» со счетом 2:2 (5:3 по пенальти).

Очередным голом за «Аль-Наср» отметился Криштиану Роналду.

Португалец забил свой 25-й гол в финалах официальных соревнований. Больше имеют в своем активе только Лионель Месси (35) и Пеле (31).

Наибольшее количество забитых мячей в финалах

35 – Лионель Месси (Аргентина) 31 – Пеле (Бразилия) 25 – Криштиану Роналду (Португалия) 21 – Неймар (Бразилия) 19 – Филиппе Коутиньо (Бразилия) 19 – Роберт Левандовски (Польша)

Стоит также отметить, что Криштиану Роналду снова не смог выиграть трофей с «Аль-Насром».

Проигранные трофеи Аль-Насра вместе с Криштиану Роналду

2022 – Суперкубок Саудовской Аравии

2023 – Сауди Про Лига

2023 – Кубок Короля Саудовской Аравии

2023 – Суперкубок Саудовской Аравии

2024 – Сауди Про Лига

2024 – Кубок Короля Саудовской Аравии

2024 – Лига чемпионов АФК

2024 – Суперкубок Саудовской Аравии

2025 – Сауди Про Лига

2025 – Кубок Короля Саудовской Аравии

2025 – Лига чемпионов АФК

2025 – Суперкубок Саудовской Аравии

