Победа Челси над Вест Хэмом стала одной из крупнейших в истории клуба

Победа «Челси» над «Вест Хэмом» стала 10-й крупнейшей выездной победой в АПЛ в истории клуба.

22 августа состоялся поединок 2-го тура английского чемпионата между «молотобойцами» и «пенсионерами». Игра завершилась разгромной победой гостей со счетом 6:1.

Больше всего на выезде в Премьер-лиге «Челси» побеждал со счетом 6:0. Последняя такая победа произошла в сезоне 2021/22 против «Саутгемптона».

Интересно также то, что с начала прошлого сезона под руководством Энцо Марески «синие» набрали больше всего очков в лондонских дерби – 26.

Статистика Челси против лондонских команд в АПЛ (с 2024/25)

14 матчей

7 побед

5 ничьих

2 поражения