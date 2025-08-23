Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
23 августа 2025, 18:28 |
Победа Челси над Вест Хэмом стала одной из крупнейших в истории клуба

«Пенсионеры» любят выигрывать в лондонских дерби

Победа Челси над Вест Хэмом стала одной из крупнейших в истории клуба
Getty Images/Global Images Ukraine

Победа «Челси» над «Вест Хэмом» стала 10-й крупнейшей выездной победой в АПЛ в истории клуба.

22 августа состоялся поединок 2-го тура английского чемпионата между «молотобойцами» и «пенсионерами». Игра завершилась разгромной победой гостей со счетом 6:1.

Больше всего на выезде в Премьер-лиге «Челси» побеждал со счетом 6:0. Последняя такая победа произошла в сезоне 2021/22 против «Саутгемптона».

Интересно также то, что с начала прошлого сезона под руководством Энцо Марески «синие» набрали больше всего очков в лондонских дерби – 26.

Статистика Челси против лондонских команд в АПЛ (с 2024/25)

  • 14 матчей
  • 7 побед
  • 5 ничьих
  • 2 поражения

чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Вест Хэм статистика Энцо Мареска Саутгемптон
