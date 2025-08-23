Победа Челси над Вест Хэмом стала одной из крупнейших в истории клуба
«Пенсионеры» любят выигрывать в лондонских дерби
Победа «Челси» над «Вест Хэмом» стала 10-й крупнейшей выездной победой в АПЛ в истории клуба.
22 августа состоялся поединок 2-го тура английского чемпионата между «молотобойцами» и «пенсионерами». Игра завершилась разгромной победой гостей со счетом 6:1.
Больше всего на выезде в Премьер-лиге «Челси» побеждал со счетом 6:0. Последняя такая победа произошла в сезоне 2021/22 против «Саутгемптона».
Интересно также то, что с начала прошлого сезона под руководством Энцо Марески «синие» набрали больше всего очков в лондонских дерби – 26.
Статистика Челси против лондонских команд в АПЛ (с 2024/25)
- 14 матчей
- 7 побед
- 5 ничьих
- 2 поражения
26 - Since the start of last season under Enzo Maresca, Chelsea have picked up more points in Premier League London derbies than any other side (26 – P14 W7 D5 L2). Noisy. pic.twitter.com/HbgLZdKZp0— OptaJoe (@OptaJoe) August 23, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Продолжается первый тур Бундеслиги
Точные удары Джонсона и Пальиньи принесли «шпорам» гостевую победу в матче второго тура