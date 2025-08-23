Трамп собрался пригласить путина на ЧМ-2026: «Он меня уважает»
Трамп захотел снова встретиться с путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что думает над приглашением на ЧМ-2026 президента россии владимира путина, хотя его сборная из-за санкций на турнире уже точно не сыграет.
«Приглашение путина на ЧМ-2026? Это возможно. Но зависит от того, как будут развиваться события (с войной – прим). Он уважительно относится ко мне и США, но не очень уважительно к другим», – сказал Трамп.
В пятницу Трамп заявил, что жеребьевка финального турнира чемпионата мира пройдет 5 декабря.
Сам турнир состоится в США, Канаде и Мексике и впервые на ЧМ сыграют 48 команд.
