Трамп собрался пригласить путина на ЧМ-2026: «Он меня уважает»

Президент США Дональд Трамп заявил, что думает над приглашением на ЧМ-2026 президента россии владимира путина, хотя его сборная из-за санкций на турнире уже точно не сыграет.

«Приглашение путина на ЧМ-2026? Это возможно. Но зависит от того, как будут развиваться события (с войной – прим). Он уважительно относится ко мне и США, но не очень уважительно к другим», – сказал Трамп.

В пятницу Трамп заявил, что жеребьевка финального турнира чемпионата мира пройдет 5 декабря.

Сам турнир состоится в США, Канаде и Мексике и впервые на ЧМ сыграют 48 команд.