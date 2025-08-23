Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трамп собрался пригласить путина на ЧМ-2026: «Он меня уважает»
Чемпионат мира
23 августа 2025, 15:59 | Обновлено 23 августа 2025, 16:29
375
2

Трамп собрался пригласить путина на ЧМ-2026: «Он меня уважает»

Трамп захотел снова встретиться с путиным

23 августа 2025, 15:59 | Обновлено 23 августа 2025, 16:29
375
2
Трамп собрался пригласить путина на ЧМ-2026: «Он меня уважает»
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент США Дональд Трамп заявил, что думает над приглашением на ЧМ-2026 президента россии владимира путина, хотя его сборная из-за санкций на турнире уже точно не сыграет.

«Приглашение путина на ЧМ-2026? Это возможно. Но зависит от того, как будут развиваться события (с войной – прим). Он уважительно относится ко мне и США, но не очень уважительно к другим», – сказал Трамп.

В пятницу Трамп заявил, что жеребьевка финального турнира чемпионата мира пройдет 5 декабря.

Сам турнир состоится в США, Канаде и Мексике и впервые на ЧМ сыграют 48 команд.

По теме:
Склоним головы. Легендарный фанат погиб за Украину в 2014, папа – в 2022
Уничтожение оккупантов продолжается. ВСУ обновили данные потерь армии рф
Стало известно, когда состоится жеребьевка ЧМ-2026. Трамп решил явиться
ЧМ-2026 по футболу Дональд Трамп владимир путин (х..ло) российско-украинская война
Иван Зинченко Источник: The Athletic
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
Бокс | 23 августа 2025, 00:02 0
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»

Сергей Лапин считает, что Итауме рано выходить на украинца

Таблица коэффициентов УЕФА. Ужасная неделя: когда могут постучать со дна?
Футбол | 23 августа 2025, 08:23 64
Таблица коэффициентов УЕФА. Ужасная неделя: когда могут постучать со дна?
Таблица коэффициентов УЕФА. Ужасная неделя: когда могут постучать со дна?

Украинские команды за евронеделю добавили лишь 0,125 балла усилиями Шахтера

Шеннон БРИГГС: «Он был машиной, Усик совсем другой боксер»
Бокс | 23.08.2025, 05:12
Шеннон БРИГГС: «Он был машиной, Усик совсем другой боксер»
Шеннон БРИГГС: «Он был машиной, Усик совсем другой боксер»
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Футбол | 23.08.2025, 07:17
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Олимпия – Вильхивцы – 1:1 (3:1 пен). Как били пенальти? Видео голов и обзор
Футбол | 23.08.2025, 16:12
Олимпия – Вильхивцы – 1:1 (3:1 пен). Как били пенальти? Видео голов и обзор
Олимпия – Вильхивцы – 1:1 (3:1 пен). Как били пенальти? Видео голов и обзор
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
taras_sidyi
Він тобі і США за губу накидує, а ти, лошок, ведешся!
Ответить
+4
Xvalenok03
Скажи кто друг трампа и я скажу кто трамп. 
Ответить
+1
Популярные новости
Арда ТУРАН: «Думаю, мы его потеряли»
Арда ТУРАН: «Думаю, мы его потеряли»
22.08.2025, 05:56 2
Футбол
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
22.08.2025, 07:14 3
Футбол
В WBO отреагировали на просьбу Усика перенести бой с Паркером
В WBO отреагировали на просьбу Усика перенести бой с Паркером
21.08.2025, 22:06
Бокс
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
22.08.2025, 09:46 17
Футбол
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
21.08.2025, 19:24 8
Теннис
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
23.08.2025, 08:22 1
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
23.08.2025, 08:44
Бокс
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
21.08.2025, 17:00 7
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем