Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
23 августа 2025, 14:12 |
Авангард – Буковина. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Украины

Авангард – Буковина. Видео голов и обзор (обновляется)
ФК Авангард

В субботу, 23 августа проходит поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Авангард» (Харьковская область) и «Буковиной» из Черновцов.

Команды играют на поле стадиона «Молодежный» в Полтаве. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 по киевскому времени.

Кубок Украины по футболу. 1/32 финала

Авангард – Буковина – 0:0 (обновляется)

Гол:

Кубок Украины по футболу Буковина Черновцы Авангард Лозовая видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
