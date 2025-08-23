Кубок Украины23 августа 2025, 14:12 |
Авангард – Буковина. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Украины
В субботу, 23 августа проходит поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Авангард» (Харьковская область) и «Буковиной» из Черновцов.
Команды играют на поле стадиона «Молодежный» в Полтаве. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 по киевскому времени.
Кубок Украины по футболу. 1/32 финала
Авангард – Буковина – 0:0 (обновляется)
Гол:
