Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Черноморец – Заря. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Украины
Черноморец
23.08.2025 13:00 – 33 1 : 0
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
0

Смотрите 23 августа в 13:00 состоится поединок 1/32 финала Кубка Украины

0
Черноморец – Заря. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря

23 августа в 13:00 состоится поединок 1/32 финала Кубка Украины.

Одесский «Черноморец» и луганская «Заря» определят, кто выйдет в следующий раунд

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец».

Черноморец в прошлом сезоне занял последнее место в УПЛ и выбыл в Первую лигу.

Луганская Заря в сезоне 2024/25 заняла 7-е место. а в новом сезоне имеет 4 очка после 3 матчей.

13:00. Черноморец Одесса – Заря Луганск

События матча

12’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Черноморец.
Кубок Украины по футболу Черноморец Одесса Заря Луганск смотреть онлайн Черноморец - Заря
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
