23.08.2025 13:00 – 33’ 1 : 0
Кубок Украины23 августа 2025, 13:01 |
580
0
Черноморец – Заря. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 августа в 13:00 состоится поединок 1/32 финала Кубка Украины
23 августа 2025, 13:01 |
580
0
23 августа в 13:00 состоится поединок 1/32 финала Кубка Украины.
Одесский «Черноморец» и луганская «Заря» определят, кто выйдет в следующий раунд
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матч пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец».
Черноморец в прошлом сезоне занял последнее место в УПЛ и выбыл в Первую лигу.
Луганская Заря в сезоне 2024/25 заняла 7-е место. а в новом сезоне имеет 4 очка после 3 матчей.
Читайте также:Черноморец – Заря. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
13:00. Черноморец Одесса – Заря Луганск
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
События матча
12’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Черноморец.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 22 августа 2025, 20:53 13
Украинский спортсмен в Брюсселе показал результат 2.25 метра
Футбол | 23 августа 2025, 07:17 18
Скауты «бланкос» следят за Артемом Степановым
Футбол | 23.08.2025, 11:00
Футбол | 23.08.2025, 09:19
Футбол | 22.08.2025, 20:12
Комментарии 0
Популярные новости
22.08.2025, 08:30 10
Теннис
21.08.2025, 11:17
21.08.2025, 18:44 15
21.08.2025, 17:00 7
21.08.2025, 20:14
22.08.2025, 05:56 1
22.08.2025, 11:32 111