Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. В чемпионате Турции 3-й тур стартовал с интересного матча
Чемпионат Турции
Карагюмрюк
22.08.2025 21:30 – FT 0 : 2
Гёзтепе
Турция
23 августа 2025, 05:08 | Обновлено 23 августа 2025, 06:04
ВИДЕО. В чемпионате Турции 3-й тур стартовал с интересного матча

Фатих Карагюмрюк дома уступил команде Гезтепе со счетом 0:2

ВИДЕО. В чемпионате Турции 3-й тур стартовал с интересного матча
ФК Гезтепе

В чемпионате Турции 3-й тур стартовал с интересного матча.

Фатих Карагюмрюк дома уступил команде Гезтепе со счетом 0:2.

Чемпионат Турции. 3-й тур, 23 августа

Фатих Карагюмрюк – Гезтепе – 0:2

Голы: Олайтан, 40, Жандерсон, 65

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Гёзтепе 3 2 1 0 5 - 0 29.08.25 21:30 Гёзтепе - Коньяспор22.08.25 Карагюмрюк 0:2 Гёзтепе16.08.25 Гёзтепе 0:0 Фенербахче10.08.25 Ризеспор 0:3 Гёзтепе 7
2 Коньяспор 2 2 0 0 7 - 1 29.08.25 21:30 Гёзтепе - Коньяспор17.08.25 Коньяспор 3:0 Газиантеп10.08.25 Эюпспор 1:4 Коньяспор 6
3 Галатасарай 2 2 0 0 6 - 0 24.08.25 21:30 Кайсериспор - Галатасарай15.08.25 Галатасарай 3:0 Карагюмрюк08.08.25 Газиантеп 0:3 Галатасарай 6
4 Антальяспор 2 2 0 0 3 - 1 24.08.25 19:00 Трабзонспор - Антальяспор17.08.25 Генчлербирлиги 0:1 Антальяспор09.08.25 Антальяспор 2:1 Касымпаша 6
5 Самсунспор 2 2 0 0 3 - 1 31.08.25 21:30 Трабзонспор - Самсунспор16.08.25 Коджаелиспор 0:1 Самсунспор09.08.25 Самсунспор 2:1 Генчлербирлиги 6
6 Трабзонспор 2 2 0 0 2 - 0 24.08.25 19:00 Трабзонспор - Антальяспор18.08.25 Касымпаша 0:1 Трабзонспор11.08.25 Трабзонспор 1:0 Коджаелиспор 6
7 Бешикташ 1 1 0 0 2 - 1 31.08.25 21:30 Аланьяспор - Бешикташ17.08.25 Бешикташ 2:1 Эюпспор 3
8 Истанбул Башакшехир 1 0 1 0 1 - 1 31.08.25 19:00 Истанбул Башакшехир - Эюпспор17.08.25 Истанбул Башакшехир 1:1 Кайсериспор 1
9 Кайсериспор 1 0 1 0 1 - 1 24.08.25 21:30 Кайсериспор - Галатасарай17.08.25 Истанбул Башакшехир 1:1 Кайсериспор 1
10 Аланьяспор 1 0 1 0 0 - 0 25.08.25 19:00 Эюпспор - Аланьяспор16.08.25 Аланьяспор 0:0 Ризеспор 1
11 Фенербахче 1 0 1 0 0 - 0 23.08.25 21:30 Фенербахче - Коджаелиспор16.08.25 Гёзтепе 0:0 Фенербахче 1
12 Ризеспор 2 0 1 1 0 - 3 30.08.25 21:30 Галатасарай - Ризеспор16.08.25 Аланьяспор 0:0 Ризеспор10.08.25 Ризеспор 0:3 Гёзтепе 1
13 Генчлербирлиги 2 0 0 2 1 - 3 23.08.25 21:30 Газиантеп - Генчлербирлиги17.08.25 Генчлербирлиги 0:1 Антальяспор09.08.25 Самсунспор 2:1 Генчлербирлиги 0
14 Касымпаша 2 0 0 2 1 - 3 30.08.25 19:00 Касымпаша - Газиантеп18.08.25 Касымпаша 0:1 Трабзонспор09.08.25 Антальяспор 2:1 Касымпаша 0
15 Коджаелиспор 2 0 0 2 0 - 2 23.08.25 21:30 Фенербахче - Коджаелиспор16.08.25 Коджаелиспор 0:1 Самсунспор11.08.25 Трабзонспор 1:0 Коджаелиспор 0
16 Эюпспор 2 0 0 2 2 - 6 25.08.25 19:00 Эюпспор - Аланьяспор17.08.25 Бешикташ 2:1 Эюпспор10.08.25 Эюпспор 1:4 Коньяспор 0
17 Карагюмрюк 2 0 0 2 0 - 5 30.08.25 21:30 Антальяспор - Карагюмрюк22.08.25 Карагюмрюк 0:2 Гёзтепе15.08.25 Галатасарай 3:0 Карагюмрюк 0
18 Газиантеп 2 0 0 2 0 - 6 23.08.25 21:30 Газиантеп - Генчлербирлиги17.08.25 Коньяспор 3:0 Газиантеп08.08.25 Газиантеп 0:3 Галатасарай 0
Полная таблица

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Джандерсон (Гёзтепе).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Junior Olaitan (Гёзтепе).
чемпионат Турции по футболу Фатих Карагюмрюк Гезтепе видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
