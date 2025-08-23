22.08.2025 21:30 – FT 0 : 2
131
0
ВИДЕО. В чемпионате Турции 3-й тур стартовал с интересного матча
Фатих Карагюмрюк дома уступил команде Гезтепе со счетом 0:2
В чемпионате Турции 3-й тур стартовал с интересного матча.
Фатих Карагюмрюк дома уступил команде Гезтепе со счетом 0:2.
Чемпионат Турции. 3-й тур, 23 августа
Фатих Карагюмрюк – Гезтепе – 0:2
Голы: Олайтан, 40, Жандерсон, 65
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Гёзтепе
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|29.08.25 21:30 Гёзтепе - Коньяспор22.08.25 Карагюмрюк 0:2 Гёзтепе16.08.25 Гёзтепе 0:0 Фенербахче10.08.25 Ризеспор 0:3 Гёзтепе
|7
|2
|Коньяспор
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|29.08.25 21:30 Гёзтепе - Коньяспор17.08.25 Коньяспор 3:0 Газиантеп10.08.25 Эюпспор 1:4 Коньяспор
|6
|3
|Галатасарай
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|24.08.25 21:30 Кайсериспор - Галатасарай15.08.25 Галатасарай 3:0 Карагюмрюк08.08.25 Газиантеп 0:3 Галатасарай
|6
|4
|Антальяспор
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|24.08.25 19:00 Трабзонспор - Антальяспор17.08.25 Генчлербирлиги 0:1 Антальяспор09.08.25 Антальяспор 2:1 Касымпаша
|6
|5
|Самсунспор
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|31.08.25 21:30 Трабзонспор - Самсунспор16.08.25 Коджаелиспор 0:1 Самсунспор09.08.25 Самсунспор 2:1 Генчлербирлиги
|6
|6
|Трабзонспор
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|24.08.25 19:00 Трабзонспор - Антальяспор18.08.25 Касымпаша 0:1 Трабзонспор11.08.25 Трабзонспор 1:0 Коджаелиспор
|6
|7
|Бешикташ
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|31.08.25 21:30 Аланьяспор - Бешикташ17.08.25 Бешикташ 2:1 Эюпспор
|3
|8
|Истанбул Башакшехир
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|31.08.25 19:00 Истанбул Башакшехир - Эюпспор17.08.25 Истанбул Башакшехир 1:1 Кайсериспор
|1
|9
|Кайсериспор
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|24.08.25 21:30 Кайсериспор - Галатасарай17.08.25 Истанбул Башакшехир 1:1 Кайсериспор
|1
|10
|Аланьяспор
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|25.08.25 19:00 Эюпспор - Аланьяспор16.08.25 Аланьяспор 0:0 Ризеспор
|1
|11
|Фенербахче
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|23.08.25 21:30 Фенербахче - Коджаелиспор16.08.25 Гёзтепе 0:0 Фенербахче
|1
|12
|Ризеспор
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|30.08.25 21:30 Галатасарай - Ризеспор16.08.25 Аланьяспор 0:0 Ризеспор10.08.25 Ризеспор 0:3 Гёзтепе
|1
|13
|Генчлербирлиги
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|23.08.25 21:30 Газиантеп - Генчлербирлиги17.08.25 Генчлербирлиги 0:1 Антальяспор09.08.25 Самсунспор 2:1 Генчлербирлиги
|0
|14
|Касымпаша
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|30.08.25 19:00 Касымпаша - Газиантеп18.08.25 Касымпаша 0:1 Трабзонспор09.08.25 Антальяспор 2:1 Касымпаша
|0
|15
|Коджаелиспор
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|23.08.25 21:30 Фенербахче - Коджаелиспор16.08.25 Коджаелиспор 0:1 Самсунспор11.08.25 Трабзонспор 1:0 Коджаелиспор
|0
|16
|Эюпспор
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|25.08.25 19:00 Эюпспор - Аланьяспор17.08.25 Бешикташ 2:1 Эюпспор10.08.25 Эюпспор 1:4 Коньяспор
|0
|17
|Карагюмрюк
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|30.08.25 21:30 Антальяспор - Карагюмрюк22.08.25 Карагюмрюк 0:2 Гёзтепе15.08.25 Галатасарай 3:0 Карагюмрюк
|0
|18
|Газиантеп
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|23.08.25 21:30 Газиантеп - Генчлербирлиги17.08.25 Коньяспор 3:0 Газиантеп08.08.25 Газиантеп 0:3 Галатасарай
|0
События матча
65’
ГОЛ ! Мяч забил Джандерсон (Гёзтепе).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Junior Olaitan (Гёзтепе).
