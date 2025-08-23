Гарри Кейн сделал в Бундеслиге столько же хет-триков, сколько и в АПЛ
Английский форвард стал первым игроком топ-5 европейских чемпионатов, оформившим хет-трик
В матче первого тура немецкой Бундеслиги Бавария победила РБ Лейпциг со счетом 6:0.
Хет-триком в составе хозяев отличился Гарри Кейн. Сделал он это за 14 минут.
Форвард забил уже 65 голов в 64 матчах в Бундеслиге.
Гарри Кейн стал первым игроком топ-5 европейских чемпионатов, который оформил хет-трик в сезоне 2025/26.
Всего в Бундеслиге английский нападающий имеет уже 8 хет-триков в своем активе, это ровно столько, сколько он сделал в АПЛ.
Команды, которым Гарри Кейн забивал три гола в Бундеслиге: Гоффенгайм, Дармштадт, Боруссия Дортмунд, Майнц, Хольштайн, Штутгарт, Аугсбург, РБ Лейпциг.
Harry Kane has now scored as many hat-tricks in the Bundesliga as he did in the Premier League (8 each).
He's scored 65 goals in 64 Bundesliga games
at least six more than any other player in Europe's top five leagues since he joined Bayern. 🍻 pic.twitter.com/DhUs2R8nFt
🌟 Harry Kane has now scored EIGHT hat tricks since joining Bayern, 4 more than any other player across Europe's Top 5 Leagues;— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) August 22, 2025
⚽️⚽️⚽️ vs. Hoffenheim
⚽️⚽️⚽️ vs. Darmstadt
⚽️⚽️⚽️ vs. Dortmund
⚽️⚽️⚽️ vs. Mainz
⚽️⚽️⚽️ vs. Hostien Kiel
⚽️⚽️⚽️ vs. Stuttgard
⚽️⚽️⚽️ vs. Augsburg
⚽️⚽️⚽️… pic.twitter.com/GjngjKihZt
