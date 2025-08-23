Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гарри Кейн сделал в Бундеслиге столько же хет-триков, сколько и в АПЛ
Германия
23 августа 2025, 04:30 | Обновлено 23 августа 2025, 05:51
Гарри Кейн сделал в Бундеслиге столько же хет-триков, сколько и в АПЛ

Английский форвард стал первым игроком топ-5 европейских чемпионатов, оформившим хет-трик

Гарри Кейн сделал в Бундеслиге столько же хет-триков, сколько и в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

В матче первого тура немецкой Бундеслиги Бавария победила РБ Лейпциг со счетом 6:0.

Хет-триком в составе хозяев отличился Гарри Кейн. Сделал он это за 14 минут.

Форвард забил уже 65 голов в 64 матчах в Бундеслиге.

Гарри Кейн стал первым игроком топ-5 европейских чемпионатов, который оформил хет-трик в сезоне 2025/26.

Всего в Бундеслиге английский нападающий имеет уже 8 хет-триков в своем активе, это ровно столько, сколько он сделал в АПЛ.

Команды, которым Гарри Кейн забивал три гола в Бундеслиге: Гоффенгайм, Дармштадт, Боруссия Дортмунд, Майнц, Хольштайн, Штутгарт, Аугсбург, РБ Лейпциг.

