ФОТО. Лунин сделал своей жене роскошный подарок. Новый BMW

Жена голкипера мадридского «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина, Анастасия Лунина, поделилась в Instagram серией эффектных фото.

На кадрах она позирует в елегантном белом платье рядом с зеленым BMW M2, украшенным лентой и шарами. Как рассказала сама Анастасия, машину ей подарил Андрей в честь годовщины их отношений.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Подарок от любимого на нашу годовщину. Спасибо, что делаешь меня счастливой!» – написала девушка. Стоимость нового BMW M2 2025 года в базовой версии в США начинается от 65 тысяч долларов, а с допопциями может быть значительно выше.

Ранее Лунин уже удивлял возлюбленную – он подарил ей Range Rover редкого цвета.