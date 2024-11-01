«Мой новый красавец». Жена Лунина получила дорогой подарок от мужа
Анастасия показала подписчикам новый Range Rover
Анастасия Лунина, жена украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина, опубликовала сообщение в Instagram с фотографиями с букетом цветов на фоне черного автомобиля марки Range Rover.
«Мой новый красавец. Спасибо мужу за такой подарунок❤️🎁🫣🚘», – написала Анастасия в публикации.
В сезоне 2024/25 Андрей Лунин провел 3 матча на клубном уровне, пропустив 5 голов. В одном поединке 25-летнему футболисту удалось сохранить ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
ФОТО. «Мой новый красавец». Жена Лунина получила дорогой подарок от мужа
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный форвард выделил Тьерри Анри
Родри не хочет покидать «Манчестер Сити»