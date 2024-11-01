Анастасия Лунина, жена украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина, опубликовала сообщение в Instagram с фотографиями с букетом цветов на фоне черного автомобиля марки Range Rover.

«Мой новый красавец. Спасибо мужу за такой подарунок❤️🎁🫣🚘», – написала Анастасия в публикации.

В сезоне 2024/25 Андрей Лунин провел 3 матча на клубном уровне, пропустив 5 голов. В одном поединке 25-летнему футболисту удалось сохранить ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

ФОТО. «Мой новый красавец». Жена Лунина получила дорогой подарок от мужа