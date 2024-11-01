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  4. «Мой новый красавец». Жена Лунина получила дорогой подарок от мужа
Испания
01 ноября 2024, 16:52 |
1694
4

«Мой новый красавец». Жена Лунина получила дорогой подарок от мужа

Анастасия показала подписчикам новый Range Rover

01 ноября 2024, 16:52 |
1694
4
«Мой новый красавец». Жена Лунина получила дорогой подарок от мужа
Instagram. Анастасия Лунина

Анастасия Лунина, жена украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина, опубликовала сообщение в Instagram с фотографиями с букетом цветов на фоне черного автомобиля марки Range Rover.

«Мой новый красавец. Спасибо мужу за такой подарунок❤️🎁🫣🚘», – написала Анастасия в публикации.

В сезоне 2024/25 Андрей Лунин провел 3 матча на клубном уровне, пропустив 5 голов. В одном поединке 25-летнему футболисту удалось сохранить ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

ФОТО. «Мой новый красавец». Жена Лунина получила дорогой подарок от мужа

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Андрей Лунин Анастасия Лунина (Томазова) автомобиль Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу фото lifestyle
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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В'ячеслав Слепньов
А ми збираємо хлопцям на фронті... Хоч би не  хизувалась...
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+3
Юлиан Доценко
Бывший игрок Баварии Садио Мане недавно построил у себя на родине в Синегале современный стадион. А в Краснограде (Харьковской обл) со стадиона уже кирпичи сыпятся. Зато на нем в детстве играли "великие" Лунин и Мудрик, которые теперь женам и б*дям покупают дорогие подарки  
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0
виталий жалыбин
надо документы проверить как он выехал
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0
Gargantua81
ну наконец то, а то он ей год назад какую то невзрачную электричку подарил
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0
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