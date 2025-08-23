Назначены судьи на ответный матч Динамо с Маккаби Т-А в Q4 Лиги Европы
Никола Дабанович будет работать главным арбитром поединка в Люблине
Назначена судейская бригада на ответный матч квалификации Q4 Лиги Европы УЕФА, в котором киевское «Динамо» в номинально домашнем поединке примет израильский «Маккаби» Т-А.
На эту игру УЕФА назначил судейскую бригаду из Черногории, арбитры VAR – из Германии. Домашний для «Динамо» матч пройдет в польском городе Люблин, на стадионе «Арена Люблин» в четверг, 28 августа, в 21:00 по киевскому времени. В первом поединке киевская команда проиграла со счетом 1:3.
Судьи на матч Q4 Лиги Европы: Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив
- Главный арбитр – Никола Дабанович (Черногория)
- Ассистенты – Владан Тодорович, Срджан Йованович (Черногория)
- Четвёртый арбитр – Милош Бошкович (Черногория)
- Видеоассистент арбитра (VAR) – Беньямин Бранд (Германия)
- Помощник видеоассистента – Патрик Ханслбауэр (Германия)
