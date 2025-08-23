Назначены судьи на ответный матч Динамо с Маккаби Т-А в Q4 Лиги Европы

Назначена судейская бригада на ответный матч квалификации Q4 Лиги Европы УЕФА, в котором киевское «Динамо» в номинально домашнем поединке примет израильский «Маккаби» Т-А.

На эту игру УЕФА назначил судейскую бригаду из Черногории, арбитры VAR – из Германии. Домашний для «Динамо» матч пройдет в польском городе Люблин, на стадионе «Арена Люблин» в четверг, 28 августа, в 21:00 по киевскому времени. В первом поединке киевская команда проиграла со счетом 1:3.

Судьи на матч Q4 Лиги Европы: Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив