  4. Назначены судьи на ответный матч Динамо с Маккаби Т-А в Q4 Лиги Европы
Лига Европы
23 августа 2025, 02:05 | Обновлено 23 августа 2025, 02:29
Никола Дабанович будет работать главным арбитром поединка в Люблине

Назначены судьи на ответный матч Динамо с Маккаби Т-А в Q4 Лиги Европы
УЕФА. Никола Дабанович

Назначена судейская бригада на ответный матч квалификации Q4 Лиги Европы УЕФА, в котором киевское «Динамо» в номинально домашнем поединке примет израильский «Маккаби» Т-А.

На эту игру УЕФА назначил судейскую бригаду из Черногории, арбитры VAR – из Германии. Домашний для «Динамо» матч пройдет в польском городе Люблин, на стадионе «Арена Люблин» в четверг, 28 августа, в 21:00 по киевскому времени. В первом поединке киевская команда проиграла со счетом 1:3.

Судьи на матч Q4 Лиги Европы: Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив

  • Главный арбитр – Никола Дабанович (Черногория)
  • Ассистенты – Владан Тодорович, Срджан Йованович (Черногория)
  • Четвёртый арбитр – Милош Бошкович (Черногория)
  • Видеоассистент арбитра (VAR) – Беньямин Бранд (Германия)
  • Помощник видеоассистента – Патрик Ханслбауэр (Германия)
Динамо Киев Динамо - Маккаби Т-А Маккаби Тель-Авив Лига Европы судейские назначения
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
