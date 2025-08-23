Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стало известно, с кем Забарный уже подружился в ПСЖ
Франция
23 августа 2025, 01:21 |
Стало известно, с кем Забарный уже подружился в ПСЖ

Илья чаще всего общается с Кварацхелией, Маркиньосом и Фабином Руисом

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный (справа)

Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный старается не выделяться в раздевалке парижского клуба, сообщает vipsg.fr.

По информации источника, 22-летний новичок чемпиона Франции пытается адаптироваться к новой стране и команде. Для этого он уже начал изучать французский язык.

Отмечается, что у украинца пока не сложились какие-то особые отношения с новыми одноклубниками, но чаще всего он общается в коллективе с грузином Хвичею Кварацхелией, бразильцем Маркиньосом и испанцем Фабианом Руисом.

Илья Забарный Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Маркиньос ПСЖ Хвича Кварацхелия Фабиан Руис
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
навіщо тобі та французька, вчи іспанську - через рік в Барсу або Реал...
