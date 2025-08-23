Стало известно, с кем Забарный уже подружился в ПСЖ
Илья чаще всего общается с Кварацхелией, Маркиньосом и Фабином Руисом
Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный старается не выделяться в раздевалке парижского клуба, сообщает vipsg.fr.
По информации источника, 22-летний новичок чемпиона Франции пытается адаптироваться к новой стране и команде. Для этого он уже начал изучать французский язык.
Отмечается, что у украинца пока не сложились какие-то особые отношения с новыми одноклубниками, но чаще всего он общается в коллективе с грузином Хвичею Кварацхелией, бразильцем Маркиньосом и испанцем Фабианом Руисом.
