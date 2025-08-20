Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Будет запасным». Журналист L'Equipe сделал громкий прогноз по Забарному
Франция
20 августа 2025, 23:50 | Обновлено 20 августа 2025, 23:51
935
0

«Будет запасным». Журналист L'Equipe сделал громкий прогноз по Забарному

Лоик Танзи верит, что украинец выигрывает конкуренцию у Маркиньоса

20 августа 2025, 23:50 | Обновлено 20 августа 2025, 23:51
935
0
«Будет запасным». Журналист L'Equipe сделал громкий прогноз по Забарному
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Журналист L'Equipe Лоик Танзи поделился мыслями о конкуренции между украинским новичком «ПСЖ» Ильей Забарным и капитаном парижан Маркиньосом за место в стартовом составе команды.

«Все очень просто. Когда Луис Энрике приводит новичка, тот приходит не просто так. Он не делает подобных вещей - не подписывает Забарного, чтобы тот сидел весь сезон на скамейке запасных. Он даст ему немного времени на адаптацию, чтобы он понял механизмы в игре команды.

И однажды, когда Илья будет на 100% интегрирован в команду, как это сделал Пачо в прошлом сезоне, он займет место в стартовом составе. А Маркиньос окажется на скамейке запасных», - сказал Танзи в эфире программы l'Équipe du Soir.

Сообщалось, что во Франции Забарного уже видят игроком старта «ПСЖ».

По теме:
«Сделает это быстро». Во Франции Забарного уже видят игроком старта ПСЖ
Шевченко дал совет Забарному перед переходом в ПСЖ. Это касается Сафонова
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
Маркиньос Илья Забарный ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
Футбол | 20 августа 2025, 05:55 33
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах

Александр Роспутько сбежал в россию

Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Футбол | 20 августа 2025, 19:59 26
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы

В четверг команда сыграет против Маккаби

В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
Футбол | 20.08.2025, 08:10
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Бокс | 20.08.2025, 15:01
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Обмен уколами. Базель и Копенгаген разошлись миром в квалификации ЛЧ
Футбол | 20.08.2025, 23:58
Обмен уколами. Базель и Копенгаген разошлись миром в квалификации ЛЧ
Обмен уколами. Базель и Копенгаген разошлись миром в квалификации ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Честно говоря...» Паркер откровенно рассказал, что думает о бое с Усиком
«Честно говоря...» Паркер откровенно рассказал, что думает о бое с Усиком
19.08.2025, 16:56
Бокс
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
19.08.2025, 08:26 3
Футбол
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
19.08.2025, 18:25 14
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
19.08.2025, 18:40 44
Другие виды
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
20.08.2025, 05:55 1
Бокс
Арне СЛОТ: «Смотришь на игру Вирца и думаешь – серьезно?»
Арне СЛОТ: «Смотришь на игру Вирца и думаешь – серьезно?»
19.08.2025, 00:45
Футбол
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
19.08.2025, 07:51 91
Футбол
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
20.08.2025, 04:00 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем