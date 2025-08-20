«Будет запасным». Журналист L'Equipe сделал громкий прогноз по Забарному

Журналист L'Equipe Лоик Танзи поделился мыслями о конкуренции между украинским новичком «ПСЖ» Ильей Забарным и капитаном парижан Маркиньосом за место в стартовом составе команды.

«Все очень просто. Когда Луис Энрике приводит новичка, тот приходит не просто так. Он не делает подобных вещей - не подписывает Забарного, чтобы тот сидел весь сезон на скамейке запасных. Он даст ему немного времени на адаптацию, чтобы он понял механизмы в игре команды.

И однажды, когда Илья будет на 100% интегрирован в команду, как это сделал Пачо в прошлом сезоне, он займет место в стартовом составе. А Маркиньос окажется на скамейке запасных», - сказал Танзи в эфире программы l'Équipe du Soir.

Сообщалось, что во Франции Забарного уже видят игроком старта «ПСЖ».