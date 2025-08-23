Милевский обратился к Ротаню после разгромного поражения Полесья в ЛК

21 августа состоялся первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретились житомирское «Полесье» и итальянская «Фиорентина».

Подопечные Руслана Ротаня потерпели разгромное поражение со счетом 0:3. После окончания этого противостояния известный украинский футболист, бывший игрок сборной Украины Артем Милевский поделился своими впечатлениями и обратился к наставнику «волков»:

«У «Фиорентины» даже чемпионат не начался, а они уже в порядке. Даже в меньшинстве «фиалки» легко победили на классе. Перед матчем Филиппов, такой козырный, говорил: «Мы уважаем «Фиорентину», но не боимся». Не боитесь, разумеется, но счёт на табло.

Петровичу (Ротань – прим) я желаю хорошо провести время в Италии. Я его очень уважаю и желаю ему только удачи. Результат уже не будет давить на «Полесье», поэтому во Флоренции просто нужно играть в свое удовольствие», – сказал Милевский.