Лига конференций
23 августа 2025, 00:23 |
1

Милевский обратился к Ротаню после разгромного поражения Полесья в ЛК

Экс-футболист сборной Украины считает, что у житомирского клуба нет шансов отыграться

ФК Полесье Житомир. Руслан Ротань

21 августа состоялся первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретились житомирское «Полесье» и итальянская «Фиорентина».

Подопечные Руслана Ротаня потерпели разгромное поражение со счетом 0:3. После окончания этого противостояния известный украинский футболист, бывший игрок сборной Украины Артем Милевский поделился своими впечатлениями и обратился к наставнику «волков»:

«У «Фиорентины» даже чемпионат не начался, а они уже в порядке. Даже в меньшинстве «фиалки» легко победили на классе. Перед матчем Филиппов, такой козырный, говорил: «Мы уважаем «Фиорентину», но не боимся». Не боитесь, разумеется, но счёт на табло.

Петровичу (Ротань – прим) я желаю хорошо провести время в Италии. Я его очень уважаю и желаю ему только удачи. Результат уже не будет давить на «Полесье», поэтому во Флоренции просто нужно играть в свое удовольствие», – сказал Милевский.

Лига конференций Полесье Житомир Полесье - Фиорентина Фиорентина Артем Милевский Руслан Ротань
Николай Титюк Источник: BLIK
gusev80 .
Ілюзій не було спочатку. Але звісно якби хоча б гольчик у відповідь, було б приємніше. Видно що намагалися та моменти були. але що поробиш, "вище дупи не стрибнеш".
