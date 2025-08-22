Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. 6:0! Как остановить Баварию? Кейн сделал хет-трик за 14 минут
Германия
22 августа 2025, 23:10 | Обновлено 22 августа 2025, 23:48
164
0

ВИДЕО. 6:0! Как остановить Баварию? Кейн сделал хет-трик за 14 минут

Мюнхенский клуб легко победил в первом туре чемпионата Германии

22 августа 2025, 23:10 | Обновлено 22 августа 2025, 23:48
164
0
ВИДЕО. 6:0! Как остановить Баварию? Кейн сделал хет-трик за 14 минут
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

22 августа состоялся матч первого тура немецкой Бундеслиги, в котором встретились «Бавария» и РБ Лейпциг.

Команды сыграли на стадионе «Allianz Arena» в Мюнхене, встреча началась в 21:30 по киевскому времени.

На 64-й минуте форвард мюнхенского клуба Гарри Кейн забил и сделал счет 4:0. РБ Лейпциг ответил через две минуты – результативным ударом отметился норвежский нападающий Нуса, однако этот мяч не был засчитан после просмотра VAR.

Вскоре Кейн оформил дубль, а на табло засветился счет 5:0. Англичанин не остановился и отправил в ворота соперника еще один мяч. Хет-трик Кейна, 6:0!

ВИДЕО. Кейн забил и сделал счет 4:0 в матче Бавария РБ Лейпциг

ВИДЕО. Кейн оформил дубль, Бавария продолжает уничтожать соперника

ВИДЕО. Как остановить Кейна? Форвард оформил хет-трик за 14 минут

По теме:
Бавария – РБ Лейпциг – 6:0. Как Кейн оформил хет-трик. Видео голов и обзор
ПСЖ – Анже – 1:0. Дембеле не забил пенальти. Видео гола и обзор
Гол Фабиана Руиса принес ПСЖ победу над Анже. Забарный остался в резерве
чемпионат Германии по футболу Бундеслига Бавария Бавария - РБ Лейпциг РБ Лейпциг Гарри Кейн Антонио Нуса видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Футбол | 22 августа 2025, 23:02 0
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби

Артем осудил фол от Вивчаренко

ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Динамо перешел в чемпионат Турции
Футбол | 22 августа 2025, 20:32 17
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Динамо перешел в чемпионат Турции
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Динамо перешел в чемпионат Турции

О переходе Александра Сироты объявил «Коджаэлиспор»

Еврокубковое посмешище
Футбол | 22.08.2025, 11:32
Еврокубковое посмешище
Еврокубковое посмешище
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Футбол | 22.08.2025, 07:43
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
Бокс | 22.08.2025, 08:30
Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
22.08.2025, 13:35 21
Футбол
Легендарный клуб предложит Роме обменять Довбика на двоих футболистов
Легендарный клуб предложит Роме обменять Довбика на двоих футболистов
21.08.2025, 07:47 4
Футбол
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
20.08.2025, 22:10 7
Другие виды
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
21.08.2025, 07:48 3
Бокс
Футболисты Динамо и Руха покинут чемпионат Украины. Но есть проблемы
Футболисты Динамо и Руха покинут чемпионат Украины. Но есть проблемы
21.08.2025, 11:17
Футбол
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
21.08.2025, 07:15 7
Футбол
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
20.08.2025, 17:29 2
Бокс
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
21.08.2025, 23:10 150
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем