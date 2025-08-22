ВИДЕО. 6:0! Как остановить Баварию? Кейн сделал хет-трик за 14 минут
Мюнхенский клуб легко победил в первом туре чемпионата Германии
22 августа состоялся матч первого тура немецкой Бундеслиги, в котором встретились «Бавария» и РБ Лейпциг.
Команды сыграли на стадионе «Allianz Arena» в Мюнхене, встреча началась в 21:30 по киевскому времени.
На 64-й минуте форвард мюнхенского клуба Гарри Кейн забил и сделал счет 4:0. РБ Лейпциг ответил через две минуты – результативным ударом отметился норвежский нападающий Нуса, однако этот мяч не был засчитан после просмотра VAR.
Вскоре Кейн оформил дубль, а на табло засветился счет 5:0. Англичанин не остановился и отправил в ворота соперника еще один мяч. Хет-трик Кейна, 6:0!
ВИДЕО. Кейн забил и сделал счет 4:0 в матче Бавария – РБ Лейпциг
ВИДЕО. Кейн оформил дубль, Бавария продолжает уничтожать соперника
ВИДЕО. Как остановить Кейна? Форвард оформил хет-трик за 14 минут
You just knew this was coming 💪🏴 pic.twitter.com/B3DRAy5keH— FC Bayern (@FCBayernEN) August 22, 2025
ABSOLUTE GOAL MACHINE 😮💨🔥 pic.twitter.com/rCuXkW3RKt— FC Bayern (@FCBayernEN) August 22, 2025
SIX! pic.twitter.com/tOxTep91DO— FC Bayern (@FCBayernEN) August 22, 2025
🔎 Search Term: 𝑮𝒐𝒂𝒍 𝑴𝒂𝒄𝒉𝒊𝒏𝒆— FC Bayern (@FCBayernEN) August 22, 2025
↪️ Result: Harry Kane ⚽️ pic.twitter.com/cB4S1mgiqp
Selfie with the Hat-trick hero! 🤳 pic.twitter.com/4Y0Xw0gIsX— FC Bayern (@FCBayernEN) August 22, 2025
