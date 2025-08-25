Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал согласился продать суперзвезду футбола за 150 миллионов евро
Испания
Винисиус Жуниор так и не продлил контракт

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор не хочет продлевать контракт с клубом, пока не будет выполнено его условие.

Футболист хочет получать такую же зарплату, как и Килиан Мбаппе – более 30 миллионов евро в год. Президента «бланкос» Флорентино Переса разозлило такое поведение бразильца.

По информации испанских СМИ, «Реал» серьезно рассматривает продажу бразильца. Этим летом он вряд ли останется в клубе, но если ситуация с его контрактом не изменится в лучшую сторону, то клуб продаст его летом 2026 года. Мадридцы уже установили ценник на игрока – 150 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 58 матчей на клубном уровне, отличившись 22 забитыми мячами и 19 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 170 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Винисиус поставил ультиматум мадридскому «Реалу».

По теме:
ФОТО. Андрея Лунина «арестовали». Жена показала снимок
Овьедо – Реал Мадрид – 0:3. Дубль Мбаппе и мяч Вини. Видео голов и обзор
Матч Овьедо против Реала запомнился интересными статистическими фактами
Флорентино Перес чемпионат Испании по футболу продление контракта Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
