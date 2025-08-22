Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подтвердило, что защитник отдан в аренду в Турцию
Украина. Премьер лига
22 августа 2025, 22:47 | Обновлено 22 августа 2025, 22:51
453
0

ФК Динамо. Александр Сирота

Киевское «Динамо» подтвердило переход защитника Александра Сироты на правах аренды в турецкий «Коджаэлиспор».

По информации пресс-службы столичного клуба, арендная сделка рассчитана до завершения сезона.

В прошлом сезоне Александр выступал на правах аренды за Маккаби Хайфа.

Сирота в сезоне 2024/25 провел 22 матча в чемпионате Израиля, 2 игры в Кубке Израиля и 2 поединка в квалификации Лиги конференций УЕФА.

В «Динамо» пожелали Александру успешных выступлений в новом сезоне.

Динамо Киев трансферы аренда игрока чемпионат Турции по футболу трансферы УПЛ Александр Сирота Коджаэлиспор
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Комментарии
