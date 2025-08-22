ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подтвердило, что защитник отдан в аренду в Турцию

Киевское «Динамо» подтвердило переход защитника Александра Сироты на правах аренды в турецкий «Коджаэлиспор».

По информации пресс-службы столичного клуба, арендная сделка рассчитана до завершения сезона.

В прошлом сезоне Александр выступал на правах аренды за Маккаби Хайфа.

Сирота в сезоне 2024/25 провел 22 матча в чемпионате Израиля, 2 игры в Кубке Израиля и 2 поединка в квалификации Лиги конференций УЕФА.

В «Динамо» пожелали Александру успешных выступлений в новом сезоне.