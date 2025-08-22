Украина. Премьер лига22 августа 2025, 22:47 | Обновлено 22 августа 2025, 22:51
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подтвердило, что защитник отдан в аренду в Турцию
Александр Сирота продолжит карьеру в турецком клубе Коджаэлиспор
22 августа 2025, 22:47 | Обновлено 22 августа 2025, 22:51
Киевское «Динамо» подтвердило переход защитника Александра Сироты на правах аренды в турецкий «Коджаэлиспор».
По информации пресс-службы столичного клуба, арендная сделка рассчитана до завершения сезона.
В прошлом сезоне Александр выступал на правах аренды за Маккаби Хайфа.
Сирота в сезоне 2024/25 провел 22 матча в чемпионате Израиля, 2 игры в Кубке Израиля и 2 поединка в квалификации Лиги конференций УЕФА.
В «Динамо» пожелали Александру успешных выступлений в новом сезоне.
