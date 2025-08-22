Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Защитник киевского Динамо продолжит карьеру в Первой лиге
Украина. Премьер лига
22 августа 2025, 19:44 |
1720
2

ОФИЦИАЛЬНО. Защитник киевского Динамо продолжит карьеру в Первой лиге

Егор Сизонюк договорился о сотрудничестве с «Левым Берегом»

22 августа 2025, 19:44 |
1720
2
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник киевского Динамо продолжит карьеру в Первой лиге
ФК Левый Берег. Егор Сизонюк

Защитник киевского «Динамо» U-19 Егор Сизонюк продолжит карьеру в Первой лиге – о подписании 19-летнего игрока объявил «Левый Берег». Условия трансфера на данный момент неизвестны.

«Состав «аистов» пополнил 19-летний центральный защитник Егор Сизонюк. Наш новичок родился 9 сентября 2005 года в Вишневом Киевской области. Воспитанник академии киевского «Динамо», где он прошел все ступени подготовки.

В 2022 году центрбек присоединился к команде «Динамо» U-19, в составе которой выступал в национальных и международных турнирах, в частности, в Юношеской лиге УЕФА. Егор – трехкратный чемпион Украины вместе с юношеским составом «бело-синих».

В прошлом сезоне Сизонюк был стабильным игроком юношеской команды «Динамо», проведя 27 матчей в чемпионате U-19 и еще пять поединков в Юношеской лиге УЕФА.

Своей игрой Егор заинтересовал и тренеров юношеских сборных Украины – он принял участие в девяти матчах за U-17, в частности, в отборе к Евро, а также дебютировал в товарищеских играх за национальную команду U19.

За «аистов» Сизонюк будет выступать под 19-м номером. Верим, что Егор станет надежной опорой обороны и поможет нашей команде добиться новых успехов», – сообщила пресс-служба киевского клуба.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Динамо перешел в чемпионат Турции
1+3 в игре с Шахтером. Стало известно, сколько Полесье заплатит за Велетня
ВИДЕО. УАФ ответила Шовковскому и объяснила, почему отменили гол Герреро
Динамо Киев Левый Берег Киев трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: ФК Левый Берег
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В WBO отреагировали на просьбу Усика перенести бой с Паркером
Бокс | 21 августа 2025, 22:06 0
В WBO отреагировали на просьбу Усика перенести бой с Паркером
В WBO отреагировали на просьбу Усика перенести бой с Паркером

Густаво Оливерри рассказал, что решение пока не принято

Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Футбол | 22 августа 2025, 07:14 3
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер

Марлон Гомес может оказаться в клубе «РБ Лейпциг»

Новый тренер в каждый дом. Превью сезона Серии А
Футбол | 22.08.2025, 19:00
Новый тренер в каждый дом. Превью сезона Серии А
Новый тренер в каждый дом. Превью сезона Серии А
Милевский рассказал, какой была реакция Алиева на фиаско Динамо в ЛЕ
Футбол | 22.08.2025, 13:48
Милевский рассказал, какой была реакция Алиева на фиаско Динамо в ЛЕ
Милевский рассказал, какой была реакция Алиева на фиаско Динамо в ЛЕ
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Футбол | 22.08.2025, 13:35
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ona_proigraet
перша ліга якраз відповідає рівню сучасного Динамо
Ответить
0
Nikolas1987
Вот это новость. Какой-то ноунейм перешёл в клуб первой лиги. Топ трансфер прям)))
Ответить
-3
Популярные новости
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
20.08.2025, 22:10 7
Другие виды
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
21.08.2025, 17:00 7
Волейбол
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
21.08.2025, 07:48 3
Бокс
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
21.08.2025, 08:07 13
Футбол
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
21.08.2025, 08:17 24
Футбол
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
20.08.2025, 21:32 41
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
20.08.2025, 20:18 1
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
21.08.2025, 04:54 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем