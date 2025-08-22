ОФИЦИАЛЬНО. Защитник киевского Динамо продолжит карьеру в Первой лиге

Защитник киевского «Динамо» U-19 Егор Сизонюк продолжит карьеру в Первой лиге – о подписании 19-летнего игрока объявил «Левый Берег». Условия трансфера на данный момент неизвестны.

«Состав «аистов» пополнил 19-летний центральный защитник Егор Сизонюк. Наш новичок родился 9 сентября 2005 года в Вишневом Киевской области. Воспитанник академии киевского «Динамо», где он прошел все ступени подготовки.

В 2022 году центрбек присоединился к команде «Динамо» U-19, в составе которой выступал в национальных и международных турнирах, в частности, в Юношеской лиге УЕФА. Егор – трехкратный чемпион Украины вместе с юношеским составом «бело-синих».

В прошлом сезоне Сизонюк был стабильным игроком юношеской команды «Динамо», проведя 27 матчей в чемпионате U-19 и еще пять поединков в Юношеской лиге УЕФА.

Своей игрой Егор заинтересовал и тренеров юношеских сборных Украины – он принял участие в девяти матчах за U-17, в частности, в отборе к Евро, а также дебютировал в товарищеских играх за национальную команду U19.

За «аистов» Сизонюк будет выступать под 19-м номером. Верим, что Егор станет надежной опорой обороны и поможет нашей команде добиться новых успехов», – сообщила пресс-служба киевского клуба.