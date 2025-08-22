Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Почти Погба. Верес подписал воспитанника бразильского Гремио
Украина. Премьер лига
22 августа 2025, 17:01 |
352
0

ОФИЦИАЛЬНО. Почти Погба. Верес подписал воспитанника бразильского Гремио

Уэсли Помба продолжит карьеру в чемпионате Украины

22 августа 2025, 17:01 |
352
0
ОФИЦИАЛЬНО. Почти Погба. Верес подписал воспитанника бразильского Гремио
ФК Верес

23-летний бразильский форвард Уэсли Помба стал игроком ровенского «Вереса».

Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Уэсли Помба является воспитанником футбольного клуба «Гремио», за который выступал на юношеском уровне.

Перед переходом в «Верес» он играл за клуб бразильской Серии «Ферровиария». В сезоне 2025 провел 9 матчей в чемпионате и 1 в Кубке Бразилии.

Также выступал за «Пелотас», «Регатас», «Кашиас», «Куритиба» и «Итуано».

По теме:
Проблемы с трансфером Кевина. Тренер резко высказался о работе клуба
Тренер Ромы: «Не могу сказать, что случится с Довбиком в ближайшие дни»
ОФИЦИАЛЬНО. ЮКСА подписала бразильца, когда-то игравшего в Заре
Поль Погба Верес Ровно Гремио трансферы трансферы УПЛ
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
Бокс | 22 августа 2025, 08:30 7
Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»

Известный промоутер похвалил Мухаммеда Али

«Смотришь на Динамо и плачешь». Яшкин назвал причины поражения от Маккаби
Футбол | 22 августа 2025, 11:21 24
«Смотришь на Динамо и плачешь». Яшкин назвал причины поражения от Маккаби
«Смотришь на Динамо и плачешь». Яшкин назвал причины поражения от Маккаби

Бывший полузащитник «Динамо» разнес «бело-синих» за игру против израильской команды в Лиге Европы

Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Футбол | 22.08.2025, 09:46
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
Футбол | 21.08.2025, 23:10
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
Бавария – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч Бундеслиги 2025/26
Футбол | 22.08.2025, 17:11
Бавария – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч Бундеслиги 2025/26
Бавария – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч Бундеслиги 2025/26
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
21.08.2025, 08:17 24
Футбол
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
21.08.2025, 15:57 4
Футбол
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
22.08.2025, 07:43 50
Футбол
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
20.08.2025, 19:59 29
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
21.08.2025, 05:50
Бокс
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
20.08.2025, 22:37 14
Другие виды
«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
21.08.2025, 08:44 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем