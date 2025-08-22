ОФИЦИАЛЬНО. Почти Погба. Верес подписал воспитанника бразильского Гремио

23-летний бразильский форвард Уэсли Помба стал игроком ровенского «Вереса».

Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Уэсли Помба является воспитанником футбольного клуба «Гремио», за который выступал на юношеском уровне.

Перед переходом в «Верес» он играл за клуб бразильской Серии «Ферровиария». В сезоне 2025 провел 9 матчей в чемпионате и 1 в Кубке Бразилии.

Также выступал за «Пелотас», «Регатас», «Кашиас», «Куритиба» и «Итуано».