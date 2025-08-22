Экс-арбитр ФИФА прокомментировал справедливость удаления игрока Динамо

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил действия судей во вчерашних матчах украинских команд в квалификации еврокубков.

«Прежде всего, ожидал большего «Динамо» в матче с «Маккаби». Но киевляне снова неприятно поразили своей беспомощностью в игре в меньшинстве. Помнится, в прошлом сезоне бессмысленные действия Владислава Дубинчака привели к удалению в поединке с «Ференцварошем» и все закончилось разгромом – 0:4.

Похожая ситуация имела место вчера в Сербии, когда при ничейном счете в начале второго тайма Константин Вивчаренко ударил по голеностопу игрока «Маккаби» и арбитр Круашвили наказал его красной карточкой. В справедливости этого решения – сомнений нет и защитник заслуживает критики за этот фол в не голевой ситуации. Однако не может не удивлять и обреченность подопечных Александра Шовковского, оставшись в меньшинстве, практически смирились с тем, что поражения не избежать. И хорошо, что дело не дошло до крупного проигрыша. И при таком отношении динамовцев к исполнению своих обязанностей возникают сомнения, что через неделю им удастся взять реванш с нужным счетом.

Как следует действовать в меньшинстве динамовцам нужно учиться у «Фиорентины», которой это не помешало в Лиге конференций в матче с «Полисьем» довести дело до разгрома – 3:0.

Хотя в эпизоде ​​в конце первого тайма рефери Агаев не заметил, что поначалу защитник полищуков Эдуард Сарапий придерживал нападающего гостей Кина, которому, в конце концов, изменила выдержка. Конечно, за удар локтем итальянец справедливо покинул поле, но и Сарапий должен был быть наказан предупреждением.

Есть вопросы к Агаеву и по игровому моменту, который предшествовал второму пропущенному мячу полищуками. Защитник гостей Понграчич явно толкал в спину в штрафной площадке Александра Назаренко, рвавшегося к воротам. Рефери упустил это нарушение, но почему проигнорировал этот фол арбитр VAR? Я убежден, что после просмотра видеозаписи Агаев указал бы на 11-метровую отметку.

Снова не обошлось без травм игроков «Шахтера», на этот раз уже в матче Лиги конференций со швейцарским «Серветтом». Но вчера бразильские легионеры «горняки» не избежали мышечных контузий и поэтому к их визави и арбитру Волша не может быть никаких претензий».