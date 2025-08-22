Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ДЕВУШКА ДНЯ. Она – жена футболиста УПЛ, диджей и мама. Влада Танковская
Другие новости
22 августа 2025, 15:07 |
1485
1

ДЕВУШКА ДНЯ. Она – жена футболиста УПЛ, диджей и мама. Влада Танковская

Сегодня знакомимся с Владиславой Танковской

22 августа 2025, 15:07 |
1485
1
ДЕВУШКА ДНЯ. Она – жена футболиста УПЛ, диджей и мама. Влада Танковская
Instagram. Влада Танковская

Влада Танковская – жена футболиста ЛНЗ Вячеслава Танковского и молодая мама их дочки Оливии, которая родилась в январе 2024 года. –

В соцсетях Влада часто впечатляет поклонников стильными и смелыми образами — от кожаных платьев до топов без бретелек, подчеркивающих ее фигуру.

Она легко совмещает роль мамы и медиа-персоны, собирая тысячи лайков за каждый пост.

А еще Влада — диджей под псевдонимом Kaya Lum и музыкальный продюсер.

Она создает собственные треки и выступает с сетами, сочетая любовь к музыке и творчество с ярким публичным образом.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило Супрягу в состав новичка УПЛ
Пробой – ЛНЗ Черкассы. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Роман ГРИГОРЧУК: «Это был ужасно перспективный футболист»
фото lifestyle девушки девушка дня ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Вячеслав Танковский
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: звезда Шахтера не захотел играть за клуб, он хочет трансфер
Футбол | 21 августа 2025, 18:44 9
Источник: звезда Шахтера не захотел играть за клуб, он хочет трансфер
Источник: звезда Шахтера не захотел играть за клуб, он хочет трансфер

Кевин пропустил пять последних матчей

Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
Футбол | 21 августа 2025, 23:10 139
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче

Киевлянам будет очень непросто отыграться

Все решил один гол. Завершен первый матч 1/32 финала Кубка Украины
Футбол | 22.08.2025, 14:59
Все решил один гол. Завершен первый матч 1/32 финала Кубка Украины
Все решил один гол. Завершен первый матч 1/32 финала Кубка Украины
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Футбол | 22.08.2025, 13:35
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Футбол | 22.08.2025, 09:46
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
taras_sidyi
Ротяку об мікрофон так натерла?
Ответить
+1
Популярные новости
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
21.08.2025, 07:48 2
Бокс
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
22.08.2025, 07:43 50
Футбол
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
21.08.2025, 19:24 8
Теннис
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
21.08.2025, 05:50
Бокс
Футболисты Динамо и Руха покинут чемпионат Украины. Но есть проблемы
Футболисты Динамо и Руха покинут чемпионат Украины. Но есть проблемы
21.08.2025, 11:17
Футбол
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
20.08.2025, 19:59 29
Футбол
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
21.08.2025, 08:17 23
Футбол
«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
21.08.2025, 08:44 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем