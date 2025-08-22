ДЕВУШКА ДНЯ. Она – жена футболиста УПЛ, диджей и мама. Влада Танковская

Влада Танковская – жена футболиста ЛНЗ Вячеслава Танковского и молодая мама их дочки Оливии, которая родилась в январе 2024 года. –

В соцсетях Влада часто впечатляет поклонников стильными и смелыми образами — от кожаных платьев до топов без бретелек, подчеркивающих ее фигуру.

Она легко совмещает роль мамы и медиа-персоны, собирая тысячи лайков за каждый пост.

А еще Влада — диджей под псевдонимом Kaya Lum и музыкальный продюсер.

Она создает собственные треки и выступает с сетами, сочетая любовь к музыке и творчество с ярким публичным образом.