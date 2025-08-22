Ривер Плейт в 20-й раз вышел в четвертьфинал Кубка Либертадорес
Аргентинский клуб является рекордсменом турнира по этому показателю
Определились все четвертьфинальные пары Кубка Либертадорес:
- Сан-Паулу (Бразилия) – ЛДУ (Эквадор)
- Ривер Плейт (Аргентина) – Палмейрас (Бразилия)
- Велес Сарсфилд (Аргентина) – Расинг (Аргентина)
- Эстудиантес (Аргентина) – Фламенго (Бразилия)
Ривер Плейт в рекордный, 20-й раз вышел в эту стадию турнира.
Наибольшее количество выходов в 1/4 финала Кубка Либертадорес:
- 20 – Ривер Плейт (Аргентина)
- 17 – Бока Хуниорс (Аргентина)
- 14 – Палмейрас (Бразилия)
- 13 – Сан-Паулу (Бразилия)
- 12 – Гремио (Бразилия)
- 12 – Олимпия (Парагвай)
- 11 – Пеньяроль (Уругвай)
- 9 – Насьональ (Уругвай)
- 9 – Сантос (Бразилия)
- 8 – Серро Портеньйо (Парагвай)
- 8 – Фламенго (Бразилия)
- 8 – Велес Сарсфилд (Аргентина)
- 7 – Америка Кали (Колумбия)
- 7 – Атлетико Насьональ (Колумбия)
- 7 – Барселона (Эквадор)
- 7 – Крузейро (Бразилия)
- 7 – Сан-Лоренсо (Аргентина)
- 6 – Атлетико Минейро (Бразилия)
- 6 – Боливар (Боливия)
- 6 – Эстудиантес (Аргентина)
- 6 – Флуминенсе (Бразилия)
- 6 – Интернасьонал (Бразилия)
- 6 – Либертад (Парагвай)
- 6 – Расинг (Аргентина)
- 6 – Универсидад Католика (Чили)
- 5 – Коло-Коло (Чили)
- 5 – Коринтианс (Бразилия)
- 5 – ЛДУ (Эквадор)
- 5 – Универсидад де Чили (Чили)
