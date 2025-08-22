Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ривер Плейт в 20-й раз вышел в четвертьфинал Кубка Либертадорес
Аргентина
22 августа 2025, 15:48 | Обновлено 22 августа 2025, 15:49
Ривер Плейт в 20-й раз вышел в четвертьфинал Кубка Либертадорес

Аргентинский клуб является рекордсменом турнира по этому показателю

Ривер Плейт в 20-й раз вышел в четвертьфинал Кубка Либертадорес
Getty Images/Global Images Ukraine

Определились все четвертьфинальные пары Кубка Либертадорес:

  • Сан-Паулу (Бразилия) – ЛДУ (Эквадор)
  • Ривер Плейт (Аргентина) – Палмейрас (Бразилия)
  • Велес Сарсфилд (Аргентина) – Расинг (Аргентина)
  • Эстудиантес (Аргентина) – Фламенго (Бразилия)

Ривер Плейт в рекордный, 20-й раз вышел в эту стадию турнира.

Наибольшее количество выходов в 1/4 финала Кубка Либертадорес:

  • 20 – Ривер Плейт (Аргентина)
  • 17 – Бока Хуниорс (Аргентина)
  • 14 – Палмейрас (Бразилия)
  • 13 – Сан-Паулу (Бразилия)
  • 12 – Гремио (Бразилия)
  • 12 – Олимпия (Парагвай)
  • 11 – Пеньяроль (Уругвай)
  • 9 – Насьональ (Уругвай)
  • 9 – Сантос (Бразилия)
  • 8 – Серро Портеньйо (Парагвай)
  • 8 – Фламенго (Бразилия)
  • 8 – Велес Сарсфилд (Аргентина)
  • 7 – Америка Кали (Колумбия)
  • 7 – Атлетико Насьональ (Колумбия)
  • 7 – Барселона (Эквадор)
  • 7 – Крузейро (Бразилия)
  • 7 – Сан-Лоренсо (Аргентина)
  • 6 – Атлетико Минейро (Бразилия)
  • 6 – Боливар (Боливия)
  • 6 – Эстудиантес (Аргентина)
  • 6 – Флуминенсе (Бразилия)
  • 6 – Интернасьонал (Бразилия)
  • 6 – Либертад (Парагвай)
  • 6 – Расинг (Аргентина)
  • 6 – Универсидад Католика (Чили)
  • 5 – Коло-Коло (Чили)
  • 5 – Коринтианс (Бразилия)
  • 5 – ЛДУ (Эквадор)
  • 5 – Универсидад де Чили (Чили)
Ривер Плейт Кубок Либертадорес чемпионат Аргентины по футболу статистика рекорд
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
