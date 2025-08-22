Ривер Плейт в 20-й раз вышел в четвертьфинал Кубка Либертадорес

Определились все четвертьфинальные пары Кубка Либертадорес:

Сан-Паулу (Бразилия) – ЛДУ (Эквадор)

Ривер Плейт (Аргентина) – Палмейрас (Бразилия)

Велес Сарсфилд (Аргентина) – Расинг (Аргентина)

Эстудиантес (Аргентина) – Фламенго (Бразилия)

Ривер Плейт в рекордный, 20-й раз вышел в эту стадию турнира.

Наибольшее количество выходов в 1/4 финала Кубка Либертадорес:

20 – Ривер Плейт (Аргентина)

17 – Бока Хуниорс (Аргентина)

14 – Палмейрас (Бразилия)

13 – Сан-Паулу (Бразилия)

12 – Гремио (Бразилия)

12 – Олимпия (Парагвай)

11 – Пеньяроль (Уругвай)

9 – Насьональ (Уругвай)

9 – Сантос (Бразилия)

8 – Серро Портеньйо (Парагвай)

8 – Фламенго (Бразилия)

8 – Велес Сарсфилд (Аргентина)

7 – Америка Кали (Колумбия)

7 – Атлетико Насьональ (Колумбия)

7 – Барселона (Эквадор)

7 – Крузейро (Бразилия)

7 – Сан-Лоренсо (Аргентина)

6 – Атлетико Минейро (Бразилия)

6 – Боливар (Боливия)

6 – Эстудиантес (Аргентина)

6 – Флуминенсе (Бразилия)

6 – Интернасьонал (Бразилия)

6 – Либертад (Парагвай)

6 – Расинг (Аргентина)

6 – Универсидад Католика (Чили)

5 – Коло-Коло (Чили)

5 – Коринтианс (Бразилия)

5 – ЛДУ (Эквадор)

5 – Универсидад де Чили (Чили)