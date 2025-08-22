Кубковое проклятие: Ботафого стал жертвой страшной статистики
Клуб стал 7-м победителем Кубка Либертадорес, который за последние годы вылетел на стадии 1/8 финала
В ответном матче 1/8 финала Кубка Либертадорес эквадорский ЛДУ обыграл бразильский «Ботафого» со счетом 2:0 (2:1 по сумме двух встреч).
«Ботафого» стал уже седьмым победителем Кубка Либертадорес за последние 15 розыгрышей турнира, который на следующий сезон вылетел на стадии 1/8 финала.
Победители Кубка Либертадорес, вылетевшие в следующем розыгрыше в 1/8 финала (последние 15 сезонов):
- 2011 – «Интернасьонал» (Бразилия)
- 2013 – «Коринтианс» (Бразилия)
- 2014 – «Атлетико Минейро» (Бразилия)
- 2016 – «Ривер Плейт» (Аргентина)
- 2020 – «Фламенго» (Бразилия)
- 2023 – «Фламенго» (Бразилия)
- 2025 – «Ботафого» (Бразилия)
«Ботафого» имеет наибольшее количество поражений среди бразильских команд в 1/8 финала турниров КОНМЕБОЛ. Из 36 матчей им удалось пройти в четвертьфинал только 16 раз (при 20 вылетах).
