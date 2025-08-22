Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кубковое проклятие: Ботафого стал жертвой страшной статистики
Кубок Либертадорес
22 августа 2025, 11:44 |
145
0

Кубковое проклятие: Ботафого стал жертвой страшной статистики

Клуб стал 7-м победителем Кубка Либертадорес, который за последние годы вылетел на стадии 1/8 финала

22 августа 2025, 11:44 |
145
0
Кубковое проклятие: Ботафого стал жертвой страшной статистики
Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче 1/8 финала Кубка Либертадорес эквадорский ЛДУ обыграл бразильский «Ботафого» со счетом 2:0 (2:1 по сумме двух встреч).

«Ботафого» стал уже седьмым победителем Кубка Либертадорес за последние 15 розыгрышей турнира, который на следующий сезон вылетел на стадии 1/8 финала.

Победители Кубка Либертадорес, вылетевшие в следующем розыгрыше в 1/8 финала (последние 15 сезонов):

  • 2011 – «Интернасьонал» (Бразилия)
  • 2013 – «Коринтианс» (Бразилия)
  • 2014 – «Атлетико Минейро» (Бразилия)
  • 2016 – «Ривер Плейт» (Аргентина)
  • 2020 – «Фламенго» (Бразилия)
  • 2023 – «Фламенго» (Бразилия)
  • 2025 – «Ботафого» (Бразилия)

«Ботафого» имеет наибольшее количество поражений среди бразильских команд в 1/8 финала турниров КОНМЕБОЛ. Из 36 матчей им удалось пройти в четвертьфинал только 16 раз (при 20 вылетах).

По теме:
Мастер отраженных пенальти. Аргентинский вратарь установил рекорд
Восемь матчей. Команда из Эквадора не проигрывает дома клубам из Бразилии
Палмейрас сыграл юбилейный матч на уровне Кубка Либертадорес
Кубок Либертадорес Ботафого статистика ЛДУ Кито
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: звезда Шахтера не захотел играть за клуб, он хочет трансфер
Футбол | 21 августа 2025, 18:44 8
Источник: звезда Шахтера не захотел играть за клуб, он хочет трансфер
Источник: звезда Шахтера не захотел играть за клуб, он хочет трансфер

Кевин пропустил пять последних матчей

Шахтер потерпел неудачу в торгах по Изаки. Он интересен Ливерпулю и Сити
Футбол | 22 августа 2025, 12:00 0
Шахтер потерпел неудачу в торгах по Изаки. Он интересен Ливерпулю и Сити
Шахтер потерпел неудачу в торгах по Изаки. Он интересен Ливерпулю и Сити

«Горняки» вели переговоры с «Флуминенсе», получив от этого клуба отказ уже по второму игроку

Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Футбол | 22.08.2025, 09:46
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
Теннис | 21.08.2025, 19:24
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
Григорчук пояснил, почему Суркис не подписывает легионеров в Динамо
Футбол | 22.08.2025, 09:29
Григорчук пояснил, почему Суркис не подписывает легионеров в Динамо
Григорчук пояснил, почему Суркис не подписывает легионеров в Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
21.08.2025, 08:44 3
Футбол
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
21.08.2025, 17:00 7
Волейбол
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
20.08.2025, 19:59 29
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
21.08.2025, 05:50
Бокс
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
20.08.2025, 08:10 7
Футбол
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
22.08.2025, 07:43 49
Футбол
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
21.08.2025, 15:57 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем