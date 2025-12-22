Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Украина. Премьер лига
22 декабря 2025, 18:04 |
515
1

Что делать дальше? У клуба УПЛ сорвался трансфер топ-футболиста

Глейкер Мендоса вряд ли перейдет в Ботафого

22 декабря 2025, 18:04 |
515
1 Comments
Что делать дальше? У клуба УПЛ сорвался трансфер топ-футболиста
ФК Кривбасс. Глейкер Мендоса

Бразильский «Ботафого» отказался от идеи подписания венесуэльского нападающего украинского «Кривбасса» Глейкера Мендосы, сообщает журналист Нельсон Феррер.

По информации источника, бразильский клуб решил подписать дешевых игроков со значительным потенциалом, намереваясь продать их в среднесрочной перспективе. Мендоса, за которого «Кривбасс» просит 3 миллиона евро, в эту концепцию не вписывается.

В сезоне 2025/26 Глейкер Мендоса провел 15 матчей в Украинской Премьер-лиге, отличившись 5 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.

Глейкер Мендоса Кривбасс Кривой Рог Ботафого трансферы трансферы УПЛ чемпионат Бразилии по футболу
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
Комментарии 1
MaximusOne
Продайте якимось арабам. 
Ответить
+1
