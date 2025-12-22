Что делать дальше? У клуба УПЛ сорвался трансфер топ-футболиста

Бразильский «Ботафого» отказался от идеи подписания венесуэльского нападающего украинского «Кривбасса» Глейкера Мендосы, сообщает журналист Нельсон Феррер.

По информации источника, бразильский клуб решил подписать дешевых игроков со значительным потенциалом, намереваясь продать их в среднесрочной перспективе. Мендоса, за которого «Кривбасс» просит 3 миллиона евро, в эту концепцию не вписывается.

В сезоне 2025/26 Глейкер Мендоса провел 15 матчей в Украинской Премьер-лиге, отличившись 5 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.