Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
22 августа 2025, 10:59 | Обновлено 22 августа 2025, 11:00
Экс-капитан Вереса: «Какие могут быть обиды? Мне сразу это донесли»

Богдан Когут объяснил, почему ушел из «Вереса»

Экс-капитан Вереса: «Какие могут быть обиды? Мне сразу это донесли»
НК Верес. Богдан Когут

Бывший голкипер ровенского «Вереса» Богдан Когут рассказал о разговоре с президентом «волков» Иваном Надеиным, объяснив, почему решил уйти из расположения ровенского клуба.

– Какие еще предложения имели, когда стало известно, что ваш игровой путь в Вересе завершается?

– Был вариант остаться в Вересе. Речь шла о том, чтобы пойти учиться на тренера или занять какую-то другую должность в клубе. Президент Иван Надеин сказал: «Подумай, что ты хочешь?».

Верес был готов оплатить обучение, и чтобы я пошел работать в академию или U-19. Однако на том мы и разошлись, ведь я особо не углублялся в эти предложения из-за желания быть дома во Львове. Надоело ездить за карьеру. Поэтому хорошо, что с Фениксом-Мариуполем вышло. Интересный проект в Первой лиге. Со всем этим я всегда могу вернуться в Верес. Порадовали слова президента, который сказал, что меня всегда ждут и дверь открыта.

– У вас, как известно, контракт с Вересом был до конца декабря. Из-за чего вообще возникла эта спешка?

– В соглашении был пункт, по которому летом со мной его могли разорвать. Я где-то уже был готов к тому, что клуб наверняка решит омолаживать команду. Вот и все.

– Не было ли обидно?

– Какие могут быть обиды? Мне это сразу донесли. Конечно, я хотел бы еще поиграть до зимы, а потом что-то себе думать. Надеин решил так. Я со всеми в Вересе расстался в отличных отношениях. Мы поддерживаем связь, общаемся и имеем хороший диалог, – сказал Богдан.

Ранее сообщалось, что Богдан Когут начал менеджерскую деятельность в клубе Первой лиги Украины

Богдан Когут Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
