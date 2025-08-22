Интересен не только Довбик. Клуб АПЛ вышел на капитана Ромы
«Вест Хэм» сделал запрос по Лоренцо Пеллегрини
Английский «Вест Хэм» связался с итальянской «Ромой» по поводу центрального полузащитника Лоренцо Пеллегрини.
По информации инсайдера Николо Скиры, «молотобойцы» сделали запрос для получения более подробной информации о игроке.
Контракт Лоренцо с «волками» истекает летом 2026 года, поэтому «Вест Хэм» хочет воспользоваться сложившейся ситуацией полузащитника.
Пеллегрини находится в римском клубе с лета 2017 года. На счету футболиста 316 матчей, 55 голов и 59 ассистов.
Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» рассматривает трансфер Артема Довбика.
#WestHam have asked info for Lorenzo #Pellegrini. His contract with #ASRoma expires in June 2026 and it won’t be extended. #transfers #WHUFC https://t.co/1IOeEdkCq4— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 22, 2025
