Интересен не только Довбик. Клуб АПЛ вышел на капитана Ромы

Английский «Вест Хэм» связался с итальянской «Ромой» по поводу центрального полузащитника Лоренцо Пеллегрини.

По информации инсайдера Николо Скиры, «молотобойцы» сделали запрос для получения более подробной информации о игроке.

Контракт Лоренцо с «волками» истекает летом 2026 года, поэтому «Вест Хэм» хочет воспользоваться сложившейся ситуацией полузащитника.

Пеллегрини находится в римском клубе с лета 2017 года. На счету футболиста 316 матчей, 55 голов и 59 ассистов.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» рассматривает трансфер Артема Довбика.