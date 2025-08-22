Интересен не только Довбик. Клуб АПЛ вышел на капитана Ромы

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
22 августа 2025, 07:47 | Обновлено 22 августа 2025, 08:03
«Вест Хэм» сделал запрос по Лоренцо Пеллегрини

Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Пеллегрини

Английский «Вест Хэм» связался с итальянской «Ромой» по поводу центрального полузащитника Лоренцо Пеллегрини.

По информации инсайдера Николо Скиры, «молотобойцы» сделали запрос для получения более подробной информации о игроке.

Контракт Лоренцо с «волками» истекает летом 2026 года, поэтому «Вест Хэм» хочет воспользоваться сложившейся ситуацией полузащитника.

Пеллегрини находится в римском клубе с лета 2017 года. На счету футболиста 316 матчей, 55 голов и 59 ассистов.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» рассматривает трансфер Артема Довбика.

Андрей Витренко Источник: Николо Скира
