Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Досадное начало. Новичок Ромы получил травму на первой тренировке
Италия
22 августа 2025, 08:32 |
678
0

Досадное начало. Новичок Ромы получил травму на первой тренировке

Леон Бейли покинул футбольное поле под присмотром врачей

22 августа 2025, 08:32 |
678
0
Досадное начало. Новичок Ромы получил травму на первой тренировке
ФК Рома. Леон Бэйли

28-летний новичок римской «Ромы» Леон Бэйли провел первую тренировку за итальянский клуб. Футболист с Ямайки на правах сезонной аренды перешел к «волкам» из «Астон Виллы».

После подготовки с новой командой к матчу первого тура Серии А у Леона возникло подозрение на повреждение прямой мышцы бедра правой ноги.

Серьезность травмы Бэйли пока неизвестна, однако вингер в ближайшее время пройдет дополнительное обследование.

Далее игроку предстоит реабилитация в спортивном центре.

По теме:
Рома – Болонья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Экс-игрок Челси и Ман Юнайтед нашел новый клуб. Он был свободным агентом
Не нужен Шовковскому. Защитник Динамо может перебраться в Польшу
Рома Рим Астон Вилла аренда игрока Леон Бэйли травма чемпионат Италии по футболу Серия A
Андрей Витренко Источник: ФК Рома
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
Теннис | 21 августа 2025, 19:24 6
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц

Помимо Элины, Украину в основной сетке мейджора представят Костюк, Ястремская и Стародубцева

Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
Волейбол | 21 августа 2025, 17:00 7
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы

Наши волейболисты обыграли Аргентину

Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
Бокс | 22.08.2025, 08:30
Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
Бетис – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 22.08.2025, 09:22
Бетис – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Бетис – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Арда ТУРАН: «Чем я недоволен, так это только деталями и принципами»
Футбол | 22.08.2025, 03:05
Арда ТУРАН: «Чем я недоволен, так это только деталями и принципами»
Арда ТУРАН: «Чем я недоволен, так это только деталями и принципами»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
20.08.2025, 22:10 8
Другие виды
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
20.08.2025, 17:29 2
Бокс
«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
21.08.2025, 08:44 2
Футбол
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
20.08.2025, 22:37 13
Другие виды
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
20.08.2025, 08:10 7
Футбол
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
20.08.2025, 19:59 29
Футбол
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
22.08.2025, 07:43 43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем