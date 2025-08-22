Италия22 августа 2025, 08:32 |
678
0
Досадное начало. Новичок Ромы получил травму на первой тренировке
Леон Бейли покинул футбольное поле под присмотром врачей
22 августа 2025, 08:32 |
678
0
28-летний новичок римской «Ромы» Леон Бэйли провел первую тренировку за итальянский клуб. Футболист с Ямайки на правах сезонной аренды перешел к «волкам» из «Астон Виллы».
После подготовки с новой командой к матчу первого тура Серии А у Леона возникло подозрение на повреждение прямой мышцы бедра правой ноги.
Серьезность травмы Бэйли пока неизвестна, однако вингер в ближайшее время пройдет дополнительное обследование.
Далее игроку предстоит реабилитация в спортивном центре.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 21 августа 2025, 19:24 6
Помимо Элины, Украину в основной сетке мейджора представят Костюк, Ястремская и Стародубцева
Волейбол | 21 августа 2025, 17:00 7
Наши волейболисты обыграли Аргентину
Бокс | 22.08.2025, 08:30
Футбол | 22.08.2025, 09:22
Футбол | 22.08.2025, 03:05
Комментарии 0
Популярные новости
20.08.2025, 22:10 8
20.08.2025, 17:29 2
21.08.2025, 08:44 2
20.08.2025, 22:37 13
20.08.2025, 08:10 7
20.08.2025, 19:59 29
22.08.2025, 07:43 43