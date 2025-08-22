Досадное начало. Новичок Ромы получил травму на первой тренировке

28-летний новичок римской «Ромы» Леон Бэйли провел первую тренировку за итальянский клуб. Футболист с Ямайки на правах сезонной аренды перешел к «волкам» из «Астон Виллы».

После подготовки с новой командой к матчу первого тура Серии А у Леона возникло подозрение на повреждение прямой мышцы бедра правой ноги.

Серьезность травмы Бэйли пока неизвестна, однако вингер в ближайшее время пройдет дополнительное обследование.

Далее игроку предстоит реабилитация в спортивном центре.