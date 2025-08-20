ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала вингера из АПЛ

Римская «Рома» официально объявила о подписании ямайского вингера английской «Астон Виллы» Леона Бэйли.

Отмечается, что переход 28-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды. По информации СМИ, сама аренда обойдется «волкам» в 2-3 миллиона евро. Также в соглашении прописана опция выкупа в размере 22 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Леон Бэйли провел 38 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

