Италия
20 августа 2025, 12:17 |
ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала вингера из АПЛ

Леон Бейли покинул «Астон Виллу»

ФК Рома. Леон Бэйли

Римская «Рома» официально объявила о подписании ямайского вингера английской «Астон Виллы» Леона Бэйли.

Отмечается, что переход 28-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды. По информации СМИ, сама аренда обойдется «волкам» в 2-3 миллиона евро. Также в соглашении прописана опция выкупа в размере 22 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Леон Бэйли провел 38 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Рома» выставила Артема Довбика на трансфер.

Рома Рим Астон Вилла трансферы аренда игрока Леон Бэйли трансферы АПЛ трансферы Серии A
Дмитрий Вус Источник: ФК Рома
