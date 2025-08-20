ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала вингера из АПЛ
Леон Бейли покинул «Астон Виллу»
Римская «Рома» официально объявила о подписании ямайского вингера английской «Астон Виллы» Леона Бэйли.
Отмечается, что переход 28-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды. По информации СМИ, сама аренда обойдется «волкам» в 2-3 миллиона евро. Также в соглашении прописана опция выкупа в размере 22 миллионов евро.
В сезоне 2024/25 Леон Бэйли провел 38 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Рома» выставила Артема Довбика на трансфер.
✍️ Leon Bailey è un nuovo calciatore giallorosso! 🐺— AS Roma (@OfficialASRoma) August 20, 2025
📄 https://t.co/famDyd9RTu#ASRoma pic.twitter.com/MsnwuUGqYE
