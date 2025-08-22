Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Молодежные турниры
22 августа 2025, 05:23 | Обновлено 22 августа 2025, 05:49
БЕЛИК: «Канте – качественный форвард. Он забил 6 мячей Карпатам»

Коуч Шахтера U-19 прокомментировал разгромную победу в юношеской лиге

ФК Шахтер. Алексей Белик

Главный тренер юношеской команды «Шахтера» U-19 Алексей Белик рассказал о разгромной победе над «Карпатами» U-19 (6:0), качествах нападающего Канте и успешном старте сезона:

– Игра сложилась как нельзя лучше, все, о чем договаривались, ребята выполнили. Залогом успеха стала наша организованность и сосредоточенность во время игры в защите. Нужно понимать, что «Карпаты» – прошлогодний бронзовый призер чемпионата, значительная часть их игроков тренируется вместе со взрослой командой и попадает в заявку на матчи УПЛ.

Они играют в силовой футбол, много действуют за спинами защитников, имеют немало вариантов при исполнении стандартов возле ворот соперника, что делает их гибкими. Именно поэтому мы просили ребят быть максимально внимательными, ведь в прошлом сезоне пропустили гол в конце встречи именно после стандарта. Повторюсь: основой успеха стала организованность всей команды – как защитников, так и нападающих, – а также качество нашей игры в атаке.

Конечно, можно считать, главным героем встречи стал Канте, который забил шесть мячей. Но стоит отдать должное всей команде – ребята хорошо взаимодействовали и обеспечивали нападающего качественными передачами, чтобы он мог реализовывать моменты. В таких условиях трудно кого-то выделить индивидуально, потому что каждый, кто вышел на поле, внес свой вклад в победу. Действительно, были отличные передачи на нападающего, который очень хорошо использовал свои шансы – независимо от позиции, в которой оказывался с мячом.

Канте – качественный форвард, который дает нам много вариантов впереди, умеет играть спиной к воротам, корпусом прикрывать мяч и эффективно взаимодействовать с полузащитниками. Он напоминает Траоре и Джулиуса Агахову своими скоростными и техническими качествами, а также отличается хорошей игрой головой. На самом деле Канте – очень качественный исполнитель. Отмечу, что у нас – единый, сплоченный коллектив, и победу над «Карпатами» U19 ребята посвятили Егору Онищуку, который получил травму в предыдущем матче с «Вересом» U19.

– Как оцениваете старт команды в новом сезоне, ведь по итогам трех туров «Шахтер» U19 – единственный коллектив, который не терял очков?

– Старт команды в новом сезоне можно считать очень успешным. Не стоит забывать, что, кроме матчей чемпионата, мы участвовали в турнире в Хорватии, который забрал у футболистов немало сил, но ребята демонстрируют характер и выдержку. Отдельно хочу отметить весь тренерский штаб, потому что один человек никогда не справится с таким объемом работы, особенно работая с большим коллективом и над серьезными задачами.

Очень качественно свою работу выполняют Максим Малышев и Александр Алимов, которые работают с защитниками и полузащитниками, их вклад ощутим и дает результат. Команда также хорошо готова физически, и это заслуга Павла Оноприенко. Уверенно действуют и голкиперы, за подготовку которых отвечает Артем Тетенко. Весь тренерский штаб выполняет огромный объем работы, и я искренне благодарен каждому.

Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
