ВИДЕО. Легионер Шахтера U-19 Мухамаду Канте забил 6 мячей за матч

В перенесенном матче чемпионата Украины U19 юношеская команда «Шахтера» во Львове встретилась со сверстниками из «Карпат» и одержала победу (6:0).

Эта игра второго тура должна была состояться еще 2 августа, однако была перенесена из-за участия «горняков» в турнире Mladen Ramljak 2025 в Хорватии. По сравнению с предыдущим матчем чемпионата против «Вереса» U19 (5:1) тренерский штаб «Шахтера» сделал две замены: Костюк и Цуканов вышли вместо Онищука и Середы.

С первых минут на поле шла открытая игра: мяч почти не задерживался в центре, а обе команды старались быстро переходить в атаку. Уже на 5-й минуте Баглай отразил опасный удар Луиса Яно, несмотря на неприятный рикошет от газона. Через три минуты Дериконь на скорости прорвался в штрафную «Карпат», где после запоздалого подката оказался на газоне, но арбитр ограничился назначением углового. Именно Дериконь стал соавтором первого гола. На 10-й минуте он обыграл Луиса Яно и сделал мягкий навес на дальний угол вратарской. Канте сыграл на опережение и головой отправил мяч под перекладину (1:0).

«Зелено-белые» пытались быстро восстановить равновесие: сольный проход Абрамчука завершился ударом рядом со штангой. Однако уже на 19-й минуте «горняки» разыграли эффектную комбинацию из пяти передач по центру. Балакай со своей половины поля отдал пас на ход Канте, который опередил защитника, вышел один на один с голкипером и хладнокровно реализовал момент (2:0).

В конце первого тайма «горняки» устроили настоящий штурм ворот «Карпат». После подачи со штрафного Костюк пробивал головой – выручил голкипер. Вскоре Канте перехватил мяч в центре поля, промчал по правому флангу и отдал пас в центр на Ломагу, который пробил под перекладину, но Потерайко снова спас команду, переведя на угловой.

После подачи с корнера Цуканов технично принял мяч в штрафной, развернулся и сделал пас на Костюка, удар которого пришелся в перекладину. В компенсированное время «горняки» заработали штрафной в центре: Цуканов на правом фланге разыграл мяч с Дериконем и сделал пас в одно касание на линию штрафной, откуда Канте пробил головой, и мяч от штанги влетел в ворота (3:0).

В перерыве главный тренер хозяев Олег Голодюк сделал сразу четыре замены. «Зелено-белые» пытались изменить ход игры за счет стандартов, но сначала с ударом справился Баглай, а затем Кузик пробил рядом с ближней штангой. «Шахтер» не стал играть на удержание счета, а воспользовался свободными зонами, которые появились в обороне соперника. На 50-й минуте Цуканов технично прокинул мяч между ног защитнику, а Канте в касание пробил в верхний ближний угол (4:0).

В конце матча «горняки» снова продемонстрировали отличную физическую готовность, забив еще дважды. После вбрасывания аута комбинация по правому флангу завершилась прострелом Желибы во вратарскую, где Канте опередил защитника и переправил мяч в сетку (5:0). А на 87-й минуте после похожей атаки, но уже с передачей от Решетникова, Канте ударом в касание с линии вратарской оформил хекса-трик (6:0).

Со счетом 6:0 «Шахтер» одерживал третью победу из трех возможных и вышел в единоличные лидеры юношеской лиги. Следующий матч подопечные Алексея Белика проведут 29 августа с «Александрией».

Чемпионат Украины U-19

21 августа 2025. Львов, стадион «Скиф»

Карпаты U-19 (Львов) – Шахтер U-19 (Донецк) – 0:6 (0:3)

Голы: 0:1 Канте (10), 0:2 Канте (19), 0:3 Канте (45+1), 0:4 Канте (55), 0:5 Канте (82), 0:6 Канте (87)

Шахтер U-19: Баглай, Решетников, Милокост, Костюк, Калюжный, Бундаш (к) (Давиденко, 77), Балакай (Середа, 77), Дериконь (Желиба, 70), Цуканов (Сметана, 70), Ломага (Зубрий, 57), Канте

Предупреждения: Чабан (34), Кузик (48), Черкес (60), Бундаш (73)

Видеообзор матча

Відеозапис матчу