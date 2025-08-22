Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Легионер Шахтера U-19 Мухамаду Канте забил 6 мячей за матч
Молодежные турниры
22 августа 2025, 05:05 | Обновлено 22 августа 2025, 05:50
169
0

ВИДЕО. Легионер Шахтера U-19 Мухамаду Канте забил 6 мячей за матч

Юные горняки в перенесенном матче разгромили сверстников из Карпат

22 августа 2025, 05:05 | Обновлено 22 августа 2025, 05:50
169
0
ВИДЕО. Легионер Шахтера U-19 Мухамаду Канте забил 6 мячей за матч
ФК Шахтер. Мохамаду Канте

В перенесенном матче чемпионата Украины U19 юношеская команда «Шахтера» во Львове встретилась со сверстниками из «Карпат» и одержала победу (6:0).

Эта игра второго тура должна была состояться еще 2 августа, однако была перенесена из-за участия «горняков» в турнире Mladen Ramljak 2025 в Хорватии. По сравнению с предыдущим матчем чемпионата против «Вереса» U19 (5:1) тренерский штаб «Шахтера» сделал две замены: Костюк и Цуканов вышли вместо Онищука и Середы.

С первых минут на поле шла открытая игра: мяч почти не задерживался в центре, а обе команды старались быстро переходить в атаку. Уже на 5-й минуте Баглай отразил опасный удар Луиса Яно, несмотря на неприятный рикошет от газона. Через три минуты Дериконь на скорости прорвался в штрафную «Карпат», где после запоздалого подката оказался на газоне, но арбитр ограничился назначением углового. Именно Дериконь стал соавтором первого гола. На 10-й минуте он обыграл Луиса Яно и сделал мягкий навес на дальний угол вратарской. Канте сыграл на опережение и головой отправил мяч под перекладину (1:0).

«Зелено-белые» пытались быстро восстановить равновесие: сольный проход Абрамчука завершился ударом рядом со штангой. Однако уже на 19-й минуте «горняки» разыграли эффектную комбинацию из пяти передач по центру. Балакай со своей половины поля отдал пас на ход Канте, который опередил защитника, вышел один на один с голкипером и хладнокровно реализовал момент (2:0).

В конце первого тайма «горняки» устроили настоящий штурм ворот «Карпат». После подачи со штрафного Костюк пробивал головой – выручил голкипер. Вскоре Канте перехватил мяч в центре поля, промчал по правому флангу и отдал пас в центр на Ломагу, который пробил под перекладину, но Потерайко снова спас команду, переведя на угловой.

После подачи с корнера Цуканов технично принял мяч в штрафной, развернулся и сделал пас на Костюка, удар которого пришелся в перекладину. В компенсированное время «горняки» заработали штрафной в центре: Цуканов на правом фланге разыграл мяч с Дериконем и сделал пас в одно касание на линию штрафной, откуда Канте пробил головой, и мяч от штанги влетел в ворота (3:0).

В перерыве главный тренер хозяев Олег Голодюк сделал сразу четыре замены. «Зелено-белые» пытались изменить ход игры за счет стандартов, но сначала с ударом справился Баглай, а затем Кузик пробил рядом с ближней штангой. «Шахтер» не стал играть на удержание счета, а воспользовался свободными зонами, которые появились в обороне соперника. На 50-й минуте Цуканов технично прокинул мяч между ног защитнику, а Канте в касание пробил в верхний ближний угол (4:0).

В конце матча «горняки» снова продемонстрировали отличную физическую готовность, забив еще дважды. После вбрасывания аута комбинация по правому флангу завершилась прострелом Желибы во вратарскую, где Канте опередил защитника и переправил мяч в сетку (5:0). А на 87-й минуте после похожей атаки, но уже с передачей от Решетникова, Канте ударом в касание с линии вратарской оформил хекса-трик (6:0).

Со счетом 6:0 «Шахтер» одерживал третью победу из трех возможных и вышел в единоличные лидеры юношеской лиги. Следующий матч подопечные Алексея Белика проведут 29 августа с «Александрией».

Чемпионат Украины U-19

21 августа 2025. Львов, стадион «Скиф»

Карпаты U-19 (Львов) – Шахтер U-19 (Донецк) – 0:6 (0:3)

Голы: 0:1 Канте (10), 0:2 Канте (19), 0:3 Канте (45+1), 0:4 Канте (55), 0:5 Канте (82), 0:6 Канте (87)

Шахтер U-19: Баглай, Решетников, Милокост, Костюк, Калюжный, Бундаш (к) (Давиденко, 77), Балакай (Середа, 77), Дериконь (Желиба, 70), Цуканов (Сметана, 70), Ломага (Зубрий, 57), Канте

Предупреждения: Чабан (34), Кузик (48), Черкес (60), Бундаш (73)

Видеообзор матча

Відеозапис матчу

По теме:
Первые матчи Q4 Лиги конференций. Ничья для Шахтера, неудача Полесья
ФОТО. Мяч не летел в ворота. Как Шахтер разочаровал в матче ЛК с Серветтом
Арда ТУРАН: «Думаю, мы его потеряли»
чемпионат Украины по футболу U-19 Карпаты Львов Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Карпаты Львов U-19 видео голов и обзор Карпаты - Шахтер Мохамаду Канте Алексей Белик
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
Футбол | 21 августа 2025, 07:15 6
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции

«Фенербахче» прекратил переговоры о переходе украинца

Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
Футбол | 21 августа 2025, 23:10 98
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче

Киевлянам будет очень непросто отыграться

Ничья Шахтера, поражения Динамо и Полесья, жребий USO, победа волейболистов
Футбол | 22.08.2025, 06:30
Ничья Шахтера, поражения Динамо и Полесья, жребий USO, победа волейболистов
Ничья Шахтера, поражения Динамо и Полесья, жребий USO, победа волейболистов
Настоящий капитан: Ракицкий финансово поддержал Черноморец
Футбол | 21.08.2025, 10:59
Настоящий капитан: Ракицкий финансово поддержал Черноморец
Настоящий капитан: Ракицкий финансово поддержал Черноморец
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
Волейбол | 21.08.2025, 17:00
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
20.08.2025, 05:55 1
Бокс
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
21.08.2025, 08:17 21
Футбол
Ямаль не желает видеть трансфер этого игрока. Ламин все сказал Барселоне
Ямаль не желает видеть трансфер этого игрока. Ламин все сказал Барселоне
20.08.2025, 01:16 2
Футбол
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
20.08.2025, 21:32 40
Футбол
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
20.08.2025, 22:10 8
Другие виды
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
20.08.2025, 19:59 29
Футбол
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
20.08.2025, 07:11 9
Футбол
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
20.08.2025, 15:01 21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем