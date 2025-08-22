Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ротань объяснил, почему Полесье потерпело жуткое фиаско против Фиорентины
Лига конференций
22 августа 2025, 08:48 | Обновлено 22 августа 2025, 09:14
1452
4

Ротань объяснил, почему Полесье потерпело жуткое фиаско против Фиорентины

Украинцы проиграли 0:3

22 августа 2025, 08:48 | Обновлено 22 августа 2025, 09:14
1452
4
Ротань объяснил, почему Полесье потерпело жуткое фиаско против Фиорентины
ФК Полесье. Руслан Ротань

Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань отреагировал на поражение «волков» в первом матче квалификации Лиги конференций против «Фиорентины» (0:3).

«Мы хотели быть на мяче, понимая, против кого играем. Планировали компактность. Быстрый гол не выбил нас из равновесия, у нас было два момента при счете 0:1. И здесь хочется сказать, что перед вторым голом нужно посмотреть момент – там должен был быть пенальти в ворота соперника, а мы получили второй мяч. Это несправедливо, но есть то, что есть.

Мы получили большинство в конце первого тайма и выходили на второй в большинстве. Единственное, что не понравилось – мы не смогли воспользоваться численным преимуществом, особенно защитники. Третий гол – пример того, что мы не закрыли соперника, не проконтролировали единственного форварда. Мы должны были двигать мяч быстрее, доставлять в штрафную, но потеряли баланс. Этот момент показал, над чем работать.

Мы заслуживали большего. Нужно упорно идти к цели, улучшаться. Счет не должен влиять на нас или на болельщиков, мол, 0:3 – все пропало. Мы создали много качественных моментов, мы еще улучшим игру. В будущем не допустим таких ошибок в обороне. Я согласен, счет мог быть 3:3, но нужно мастерство и немного везения. Сегодня его не было», – отметил Ротань.

По теме:
«Его спровоцировали». Игрок Фиорентины – о красной в матче с Полесьем
ФОТО. Не на равных играли с волками. Фиорентина разгромила Полесье в ЛК
ФОТО. Мяч не летел в ворота. Как Шахтер разочаровал в матче ЛК с Серветтом
Фиорентина Руслан Ротань Полесье Житомир Лига конференций Полесье - Фиорентина
Дмитрий Олейник Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Футбол | 22 августа 2025, 07:43 43
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби

Киевляне проиграли 1:3

Григорчук пояснил, почему Суркис не подписывает легионеров в Динамо
Футбол | 22 августа 2025, 09:29 1
Григорчук пояснил, почему Суркис не подписывает легионеров в Динамо
Григорчук пояснил, почему Суркис не подписывает легионеров в Динамо

Специалист считает, что киевляне имеют другой вектор развития

Арда ТУРАН: «Чем я недоволен, так это только деталями и принципами»
Футбол | 22.08.2025, 03:05
Арда ТУРАН: «Чем я недоволен, так это только деталями и принципами»
Арда ТУРАН: «Чем я недоволен, так это только деталями и принципами»
Шахтер выиграл апелляцию в деле о банкротстве известного украинского клуба
Футбол | 21.08.2025, 12:15
Шахтер выиграл апелляцию в деле о банкротстве известного украинского клуба
Шахтер выиграл апелляцию в деле о банкротстве известного украинского клуба
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
Теннис | 21.08.2025, 19:24
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Дайте йому 2 роки і він буде розривати всіх
Ответить
+1
COBA
Зате наші тренери чемпіони з пояснень. Ну хоча б щось)
Ответить
+1
Argon_76
Ви, якщо розуміли проти кого граєте- ставите автобус з самовіддачею. А в даному випадку- ви програли ще до матчу
Ответить
+1
osokor
Пояснювати поразки Ротань і "Полісся" вже навчились. Тепер би ще навчитись у футбол грати...
Ответить
0
Популярные новости
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
21.08.2025, 07:15 6
Футбол
Легендарный клуб предложит Роме обменять Довбика на двоих футболистов
Легендарный клуб предложит Роме обменять Довбика на двоих футболистов
21.08.2025, 07:47 4
Футбол
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
20.08.2025, 19:59 29
Футбол
«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
21.08.2025, 08:44 2
Футбол
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
20.08.2025, 22:10 8
Другие виды
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
21.08.2025, 17:00 7
Волейбол
Следом за Бех-Романчук. Украинскую бегунью отстранили от соревнований
Следом за Бех-Романчук. Украинскую бегунью отстранили от соревнований
20.08.2025, 09:23 6
Другие виды
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
21.08.2025, 15:57 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем