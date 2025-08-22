Ротань объяснил, почему Полесье потерпело жуткое фиаско против Фиорентины

Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань отреагировал на поражение «волков» в первом матче квалификации Лиги конференций против «Фиорентины» (0:3).

«Мы хотели быть на мяче, понимая, против кого играем. Планировали компактность. Быстрый гол не выбил нас из равновесия, у нас было два момента при счете 0:1. И здесь хочется сказать, что перед вторым голом нужно посмотреть момент – там должен был быть пенальти в ворота соперника, а мы получили второй мяч. Это несправедливо, но есть то, что есть.

Мы получили большинство в конце первого тайма и выходили на второй в большинстве. Единственное, что не понравилось – мы не смогли воспользоваться численным преимуществом, особенно защитники. Третий гол – пример того, что мы не закрыли соперника, не проконтролировали единственного форварда. Мы должны были двигать мяч быстрее, доставлять в штрафную, но потеряли баланс. Этот момент показал, над чем работать.

Мы заслуживали большего. Нужно упорно идти к цели, улучшаться. Счет не должен влиять на нас или на болельщиков, мол, 0:3 – все пропало. Мы создали много качественных моментов, мы еще улучшим игру. В будущем не допустим таких ошибок в обороне. Я согласен, счет мог быть 3:3, но нужно мастерство и немного везения. Сегодня его не было», – отметил Ротань.