Испания
21 августа 2025, 21:39 | Обновлено 21 августа 2025, 21:44
Какие игроки действующего чемпиона Испании остались в старте с 2022 года?

Де Йонг, Араухо и Эрик Гарсия до сих пор продолжают свои выступления за «Барселону»

Какие игроки действующего чемпиона Испании остались в старте с 2022 года?
Getty Images/Global Images Ukraine

Действующий чемпион Испании, «Барселона», начала сезон Ла Лиги матчем против «Мальорки».

С 2022 года только трое игроков остались в стартовом составе «каталонцев» – нидерландский хавбек Френки де Йонг, уругвайский центрбек Рональд Араухо и испанский защитник Эрик Гарсия.

Также в составе «блауграни» остался тогдашний стартовый голкипер команды Марк-Андре тер Штеген, тогда как сейчас на его позиции выходит испанец Жоан Гарсия.

«Каталонцы» начали нынешнюю кампанию Ла Лиги с победы (3:0). В следующем туре чемпионата (23 августа) они встретятся с «Леванте».

Ла Лига чемпионат Испании по футболу Барселона статистика Френки де Йонг Рональд Араухо Марк-Андре тер Штеген Жоан Гарсия Эрик Гарсия
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
