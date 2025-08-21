Какие игроки действующего чемпиона Испании остались в старте с 2022 года?
Де Йонг, Араухо и Эрик Гарсия до сих пор продолжают свои выступления за «Барселону»
Действующий чемпион Испании, «Барселона», начала сезон Ла Лиги матчем против «Мальорки».
С 2022 года только трое игроков остались в стартовом составе «каталонцев» – нидерландский хавбек Френки де Йонг, уругвайский центрбек Рональд Араухо и испанский защитник Эрик Гарсия.
Также в составе «блауграни» остался тогдашний стартовый голкипер команды Марк-Андре тер Штеген, тогда как сейчас на его позиции выходит испанец Жоан Гарсия.
«Каталонцы» начали нынешнюю кампанию Ла Лиги с победы (3:0). В следующем туре чемпионата (23 августа) они встретятся с «Леванте».
