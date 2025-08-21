Игрок стартового состава Полесья пропустит матч с Фиорентиной из-за травмы
Борис Крушинский на поле не выйдет
В четверг, 21 августа, состоится первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций между житомирским «Полесьем» и итальянской «Фиорентиной».
Встречу примет «Футбол Татран Арена» в словацком Прешове. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
Ответный матч состоится 28 августа в итальянском городе Флоренция.
По информации Петра Слонки, предстоящий матч пропустит полузащитник украинской команды Борис Крушинский. Причиной стала травма.
Ранее Ротань дал пресс-конференцию перед матчем «Полесья» с «Фиорентиной».
