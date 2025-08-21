Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок стартового состава Полесья пропустит матч с Фиорентиной из-за травмы
Украина. Премьер лига
21 августа 2025, 19:47 |
549
0

Игрок стартового состава Полесья пропустит матч с Фиорентиной из-за травмы

Борис Крушинский на поле не выйдет

21 августа 2025, 19:47 |
549
0
Игрок стартового состава Полесья пропустит матч с Фиорентиной из-за травмы
ФК Полесье. Борис Крушинский

В четверг, 21 августа, состоится первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций между житомирским «Полесьем» и итальянской «Фиорентиной».

Встречу примет «Футбол Татран Арена» в словацком Прешове. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответный матч состоится 28 августа в итальянском городе Флоренция.

По информации Петра Слонки, предстоящий матч пропустит полузащитник украинской команды Борис Крушинский. Причиной стала травма.

Ранее Ротань дал пресс-конференцию перед матчем «Полесья» с «Фиорентиной».

По теме:
ФОТО. Полесье прибыло на стадион, где сыграет с Фиорентиной
ВИДЕО. Как Шахтер прибыл на арену в Кракове на матч Q4 ЛК против Серветта
ФОТО. Шахтер прибыл на стадион в Кракове, где сыграет против Серветта
Фиорентина Полесье Житомир Лига конференций Полесье - Фиорентина травма Борис Крушинский Петр Слонка
Даниил Кирияка Источник: Петр Слонка
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
Футбол | 21 августа 2025, 07:15 5
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции

«Фенербахче» прекратил переговоры о переходе украинца

Источник: звезда Шахтера не захотел играть за клуб, он хочет трансфера
Футбол | 21 августа 2025, 18:44 1
Источник: звезда Шахтера не захотел играть за клуб, он хочет трансфера
Источник: звезда Шахтера не захотел играть за клуб, он хочет трансфера

Кевин пропустил пять последних матчей

Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Другие виды | 20.08.2025, 22:10
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Футбол | 20.08.2025, 19:59
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Феерия африканского таланта. Шахтер U-19 не оставил шансов Карпатам
Футбол | 21.08.2025, 14:58
Феерия африканского таланта. Шахтер U-19 не оставил шансов Карпатам
Феерия африканского таланта. Шахтер U-19 не оставил шансов Карпатам
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
20.08.2025, 21:32 38
Футбол
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
20.08.2025, 17:29 2
Бокс
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
20.08.2025, 00:07 54
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
21.08.2025, 07:48 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
19.08.2025, 18:40 45
Другие виды
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
19.08.2025, 18:25 16
Футбол
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
21.08.2025, 08:17 16
Футбол
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
19.08.2025, 21:31 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем