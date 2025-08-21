Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. РОТАНЬ: «Фиорентина дважды играла в финалах ЛК. На бумаге мы уступаем»
Украина. Премьер лига
21 августа 2025, 17:37 | Обновлено 21 августа 2025, 17:40
РОТАНЬ: «Фиорентина дважды играла в финалах ЛК. На бумаге мы уступаем»

Главный тренер Полесья дал пресс-конференцию в словацком Прешове

РОТАНЬ: «Фиорентина дважды играла в финалах ЛК. На бумаге мы уступаем»
ФК Полесье. Руслан Ротань

Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань на пресс-конференции ответил на вопросы перед матчем Q4 Лиги конференций с итальянской «Фиорентиной» в словацком Прешове.

– В предыдущих раундах команда показала разные стороны игры – были уверенные моменты, но и непростые эпизоды. Какой главный урок вынесли перед игрой с «Фиорентиной»?

– Во-первых, нужно сказать, что мы на начальном этапе, поэтому такие перепады – это нормально. Сегодня главное, что мы видим позитив, хотя он чередуется с негативными моментами. Хочется видеть стабильность, мы к этому стремимся. В начале невозможно, чтобы всё было идеально. Мы должны улучшаться каждый день, каждую тренировку, каждую игру. Тем более, когда у нас такой соперник, как «Фиорентина» – это очень классная проверка для нас.

– Является ли для вас плюсом то, что уже есть несколько матчей в чемпионате и еврокубках, тогда как «Фиорентина» ещё в подготовке?

– Здесь есть две стороны. С одной стороны, мы сыграли уже достаточно игр, имеем тонус. С другой – негатив в том, что играем через два на третий день, постоянно в дороге, нет восстановления. Это беспокоит тренерский штаб и команду. Но есть соперник, и мы не должны смотреть на его грозное имя или на усталость. Главное, что у нас есть два матча с очень сильным соперником и есть цель. Как мы её выполним – покажет игра. Нужно быть максимально готовыми и сконцентрированными, каждый игрок должен выйти на поле против команды с большими именами и классным тренером.

– Что думаете о Стефано Пиоли и какие воспоминания о матчах против «Фиорентины»?

– Пиоли – один из лучших тренеров не только в Италии, но и в мире. Как молодой тренер, я слежу за его работой, мне нравится его подход и то, что он строит в командах. «Фиорентина» – не исключение: команда с классными игроками, чётко видно идею тренера. Для меня это замечательный экзамен и опыт, который помогает расти. Что касается воспоминаний – я очень люблю итальянский футбол, всегда слежу за Серией А, идеями итальянских тренеров. Матчи с «Фиорентиной» и «Наполи» остались в памяти, вспоминаю их очень тепло.

– Может ли «Фиорентина» выиграть Лигу конференций?

– Очень простой ответ: команда дважды играла в финале за последние годы, так что шансы высокие. Но это всё на бумаге. Вы мечтаете, чтобы «Фиорентина» выиграла турнир, а мы мечтаем пройти «Фиорентину» и выйти в основной этап. Каждая команда имеет свою мечту, и после двух матчей она может осуществиться. Мы также мечтаем об основном этапе, ведь мы молодая команда в еврокубках. И не будем обращать внимания на грозное имя соперника.

– За что больше всего переживаете в игре с «Фиорентиной» и какие их слабые места?

– У каждой команды есть слабые места, «Фиорентина» – не исключение. Мы это обсуждали с ребятами на теоретических занятиях. Но факт в том, что это очень квалифицированная команда – игроки с опытом еврокубков, сборных. На бумаге мы проигрываем «Фиорентине», но хотим расти до их уровня. Всё зависит от нас – как подойдём к игре, в каком психологическом состоянии. Против таких соперников нужно играть раскованно, без страха, показывать лучшие качества. И только командная игра может дать нам шанс победить.

– На стадионе будет аншлаг. Что думаете о том, что две команды из других стран соберут полный стадион в Словакии?

– Мы очень благодарны болельщикам – и нашим, и словацким, которые придут поддержать нас или посмотреть на «Фиорентину». Очень хорошо, что матч будет при полном стадионе, ведь футбол – для болельщиков. Мы это понимаем и отдадим максимум на поле, чтобы противостоять «Фиорентине» командной игрой.

ВИДЕО. Пресс-конференция Ротаня и Гуцуляка перед игрой Полесья с Фиорентиной

vruthiy-112
Руслан може настроїти команду, все-таки досвід роботи з такими Великими тренерами є.!!!
Ответить
-1
Перший Серед Рівних
На якому, на туалетному папері? Ти шо смієшся? На кефи подивись.
Ответить
-2
