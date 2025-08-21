ГУЦУЛЯК: «Главное для Полесья – навязать свою игру Фиорентине»

Полузащитник «Полесья» Алексей Гуцуляк на пресс-конференции ответил на вопросы перед матчем Q4 Лиги конференций с итальянской «Фиорентиной» в словацком Прешове.

– «Фиорентина» часто доминирует за счет контроля мяча и быстрых фланговых атак. Что для вас больший вызов – больше оборонной работы или навязать свой ритм в игре?

– Думаю, для нас главное – показать свою игру. «Фиорентина» – хорошая команда, высокого уровня, но мы в первую очередь должны навязать им свою игру.

– Замечали ли вы, что впервые на ваш матч здесь, в Прешове, проданы все билеты на стадион? Как думаете, словацкие болельщики будут поддерживать вас или «Фиорентину»?

– Не могу знать, за кого они будут болеть, но надеюсь, что поддержат нас, ведь для нас это домашняя игра. Раньше была поддержка, так что надеюсь, что и сейчас она будет.

– Вы будете играть против Робина Госенса, левого защитника. Какие ощущения перед игрой?

– Я сосредоточусь на своей игре, а не на сопернике. Я уже играл против очень сильных соперников и за сборную, поэтому для меня это ничего нового. Главное – как я настроюсь и как сыграю.

