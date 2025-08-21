ФОТО. Как выглядит Краков в день матча Q4 Лиги конференций Шахтер – Серветт

21 августа донецкий Шахтер проведет первый матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 против швейцарского Серветта.

Поединок состоится на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

В официальных меди-ресурсах горняков появились фото Кракова и как он выглядит в день игры.

Ответная игра между Серветтом и Шахтером запланирована на 28 число в Женеве.

