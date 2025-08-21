ФОТО. Шахтер показал форму, в которой сыграет в матче Q4 ЛК против Серветта
21 августа в 21:00 по Киеву горняки начнут первый матч против швейцарской команды
21 августа состоится первый матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Шахтер (Украина) и Серветт (Швейцария).
Поединок пройдет на стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове, Польша. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.
Перед стартом противостояния пресс-служба горняков показала форму, в которой сыграют подопечные Арды Турана.
Победитель противостояния Шахтер – Серветт выйдет в основной этап Лиги конференций 2025/26. Проигравший останется без евроосени.
