ФОТО. Шахтер показал форму, в которой сыграет в матче Q4 ЛК против Серветта

21 августа состоится первый матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Шахтер (Украина) и Серветт (Швейцария).

Поединок пройдет на стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове, Польша. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед стартом противостояния пресс-служба горняков показала форму, в которой сыграют подопечные Арды Турана.

Победитель противостояния Шахтер – Серветт выйдет в основной этап Лиги конференций 2025/26. Проигравший останется без евроосени.

