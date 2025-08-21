Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кунде является четвертым французом по количеству матчей в составе Барселоны
Испания
21 августа 2025, 17:23 |
117
0

Кунде является четвертым французом по количеству матчей в составе Барселоны

Продлив контракт, защитник имеет шанс превзойти достижения Эрика Абидаля

21 августа 2025, 17:23 |
117
0
Кунде является четвертым французом по количеству матчей в составе Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Жюль Кунде

«Барселона» сегодня, 21 августа, продлила контракт защитника Жюля Кунде до 2030 года.

Он является четвертым французским игроком по количеству сыгранных матчей в составе «каталонцев» – 142.

Рекордсменом «блауграни» среди французов является Эрик Абидаль, в активе которого 193 матча.

Наибольшее количество матчей за Барселону (среди французов)

  1. 193 – Эрик Абидаль
  2. 185 – Усман Дембеле
  3. 160 – Клеман Ленгле
  4. 142 – Жюль Кунде
  5. 133 – Самюэль Умтити
  6. 125 – Людовик Жюли
  7. 121 – Тьерри Анри
  8. 102 – Антуан Гризманн
  9. 91 – Жереми Матье
  10. 80 – Люсьен Мюллер
По теме:
Реал провел переговоры с Куртуа о будущем бельгийского голкипера
С Полесьем не сыграет. Фиорентина разорвет контракт с игроком
Барселона разорвала контракт с футболистом, который не нужен Флику
Барселона чемпионат Испании по футболу продление контракта Ла Лига Жюль Кунде статистика Эрик Абидаль Усман Дембеле Клеман Лангле Самюэль Умтити
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Футбол | 21 августа 2025, 08:17 13
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову

Главный тренер ПСЖ запретил в команде обсуждать политические темы

Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Футбол | 20 августа 2025, 19:59 29
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы

В четверг команда сыграет против Маккаби

Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 21.08.2025, 15:37
Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Бокс | 21.08.2025, 07:48
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Унитазы, плитка и смерть. Фанатская драка сорвала матч в Южной Америке
Футбол | 21.08.2025, 16:57
Унитазы, плитка и смерть. Фанатская драка сорвала матч в Южной Америке
Унитазы, плитка и смерть. Фанатская драка сорвала матч в Южной Америке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
21.08.2025, 04:54
Бокс
Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»
Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»
19.08.2025, 16:28 1
Футбол
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
20.08.2025, 21:32 38
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
19.08.2025, 18:40 45
Другие виды
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
19.08.2025, 21:31 14
Футбол
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
21.08.2025, 08:07 8
Футбол
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
20.08.2025, 22:37 12
Другие виды
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
20.08.2025, 00:07 54
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем