Кунде является четвертым французом по количеству матчей в составе Барселоны
Продлив контракт, защитник имеет шанс превзойти достижения Эрика Абидаля
«Барселона» сегодня, 21 августа, продлила контракт защитника Жюля Кунде до 2030 года.
Он является четвертым французским игроком по количеству сыгранных матчей в составе «каталонцев» – 142.
Рекордсменом «блауграни» среди французов является Эрик Абидаль, в активе которого 193 матча.
Наибольшее количество матчей за Барселону (среди французов)
- 193 – Эрик Абидаль
- 185 – Усман Дембеле
- 160 – Клеман Ленгле
- 142 – Жюль Кунде
- 133 – Самюэль Умтити
- 125 – Людовик Жюли
- 121 – Тьерри Анри
- 102 – Антуан Гризманн
- 91 – Жереми Матье
- 80 – Люсьен Мюллер
🇫🇷 El FC Barcelona ha realizado hoy el acto de renovación de Jules Koundé hasta 2030. El defensa es el cuarto jugador galo con más choques disputados en el conjunto azulgrana.— Transfermarkt.es (@TMes_news) August 21, 2025
✴️ https://t.co/v7yxA4fUfu#FCBarcelona #Koundé pic.twitter.com/B8tSsJnPsF
