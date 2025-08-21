Кунде является четвертым французом по количеству матчей в составе Барселоны

«Барселона» сегодня, 21 августа, продлила контракт защитника Жюля Кунде до 2030 года.

Он является четвертым французским игроком по количеству сыгранных матчей в составе «каталонцев» – 142.

Рекордсменом «блауграни» среди французов является Эрик Абидаль, в активе которого 193 матча.

Наибольшее количество матчей за Барселону (среди французов)

193 – Эрик Абидаль 185 – Усман Дембеле 160 – Клеман Ленгле 142 – Жюль Кунде 133 – Самюэль Умтити 125 – Людовик Жюли 121 – Тьерри Анри 102 – Антуан Гризманн 91 – Жереми Матье 80 – Люсьен Мюллер