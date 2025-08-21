Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Настоящий капитан: Ракицкий финансово поддержал Черноморец
Украина. Первая лига
21 августа 2025, 10:59
Настоящий капитан: Ракицкий финансово поддержал Черноморец

Ярослав помог клубу с ремонтом

Настоящий капитан: Ракицкий финансово поддержал Черноморец
ФК Черноморец. Ярослав Ракицкий

36-летний центральный защитник Ярослав Ракицкий помог одесскому «Черноморцу» провести ремонтные работы на клубной базе.

По информации издания Sportarena, известный футболист выделил собственные средства для реализации планов одесситов.

Ярослав возобновил карьеру футболиста в конце марта 2025 года, присоединившись к «Черноморцу». Одесский клуб по итогам сезона УПЛ вылетел в Первую лигу, однако защитник остался с командой.

На счету Ракицкого 12 матчей за клуб, в которых он оформил один гол и одну результативную передачу.

Ярослав Ракицкий Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Андрей Витренко Источник: Sportarena
