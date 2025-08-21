Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный украинский клуб вынужден отдать футболиста из-за долгов
Украина. Первая лига
21 августа 2025, 07:17 |
1159
0

Известный украинский клуб вынужден отдать футболиста из-за долгов

Маилтон покинет харьковский «Металлист» и перейдет в «Сан-Паулу»

21 августа 2025, 07:17 |
1159
0
Известный украинский клуб вынужден отдать футболиста из-за долгов
Getty Images/Global Images Ukraine. Маилтон

Защитник харьковского «Металлиста» Маилтон продолжит карьеру в чемпионате Бразилии, в составе клуба «Сан-Паулу». Об этом сообщает инсайдер Габриэль Са.

Клуб Первой лиги Украины вынужден отдать бесплатно права на 27-летнего игрока в счет погашения старого долга. По информации бразильских СМИ, переговоры о переходе футболиста уже завершены.

Причина такого решения – долг «Металлиста» перед «Сан-Паулу» за трансфер левого вингера Паулиньо Бойи, который приехал в Украину в 2022 году. За тот переход бразильский клуб не получил 600 тысяч евро, хотя игрок еще в январе прошлого года покинул харьковский клуб.

На данный момент украинская команда не имеет возможности отдать деньги за Паулиньо, поэтому была вынуждена отдать бесплатно Маилтона, трансферная стоимость которого составляет 600 тысяч евро.

Стоит отметить, что Маилтон в прошлом сезоне играл в аренде за другой бразильский клуб – «Шапекоэнсе» – и стал одним из лучших игроков во втором дивизионе. На его счету – 30 матчей, семь голов и восемь результативных передач.

По теме:
Легендарный клуб предложит Роме обменять Довбика на двоих футболистов
ГРИГОРЧУК: «Я думаю, через полтора-два года увеличат заявку до 30 игроков»
Капитан Ювентуса отклонил многомиллионный контракт от Аль-Ахли
чемпионат Бразилии по футболу чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Сан-Паулу Шапекоэнсе Металлист Харьков Маилтон Паулиньо Бойя трансферы
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Будет новый проект. Президент Шахтера взял кредит на 60 млн евро
Футбол | 20 августа 2025, 12:17 5
Будет новый проект. Президент Шахтера взял кредит на 60 млн евро
Будет новый проект. Президент Шахтера взял кредит на 60 млн евро

Ринат Ахметов подписал кредитное соглашение для строительства парка в Румынии

Довбику придется уйти. Рома выставила на трансфер троих футболистов
Футбол | 20 августа 2025, 09:50 33
Довбику придется уйти. Рома выставила на трансфер троих футболистов
Довбику придется уйти. Рома выставила на трансфер троих футболистов

Гасперини указал на дверь украинскому форварду, Эль-Шаарави и Бальданци

Итоги первых матчей Q4 Лиги чемпионов. Трубин сыграл на ноль за Бенфику
Футбол | 21.08.2025, 06:23
Итоги первых матчей Q4 Лиги чемпионов. Трубин сыграл на ноль за Бенфику
Итоги первых матчей Q4 Лиги чемпионов. Трубин сыграл на ноль за Бенфику
Шахтер – Серветт. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций 2025/26
Футбол | 21.08.2025, 03:08
Шахтер – Серветт. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций 2025/26
Шахтер – Серветт. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций 2025/26
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Другие виды | 20.08.2025, 22:10
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
20.08.2025, 00:07 53
Футбол
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
20.08.2025, 08:10 7
Футбол
Динамо анонсировало бесплатную трансляцию матча ЛЕ против Маккаби Тель-Авив
Динамо анонсировало бесплатную трансляцию матча ЛЕ против Маккаби Тель-Авив
19.08.2025, 12:31 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
19.08.2025, 18:40 45
Другие виды
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
19.08.2025, 18:25 15
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал нападающего европейской сборной
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал нападающего европейской сборной
19.08.2025, 18:21 39
Футбол
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
20.08.2025, 22:37 6
Другие виды
Следом за Бех-Романчук. Украинскую бегунью отстранили от соревнований
Следом за Бех-Романчук. Украинскую бегунью отстранили от соревнований
20.08.2025, 09:23 5
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем