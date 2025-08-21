Известный украинский клуб вынужден отдать футболиста из-за долгов

Защитник харьковского «Металлиста» Маилтон продолжит карьеру в чемпионате Бразилии, в составе клуба «Сан-Паулу». Об этом сообщает инсайдер Габриэль Са.

Клуб Первой лиги Украины вынужден отдать бесплатно права на 27-летнего игрока в счет погашения старого долга. По информации бразильских СМИ, переговоры о переходе футболиста уже завершены.

Причина такого решения – долг «Металлиста» перед «Сан-Паулу» за трансфер левого вингера Паулиньо Бойи, который приехал в Украину в 2022 году. За тот переход бразильский клуб не получил 600 тысяч евро, хотя игрок еще в январе прошлого года покинул харьковский клуб.

На данный момент украинская команда не имеет возможности отдать деньги за Паулиньо, поэтому была вынуждена отдать бесплатно Маилтона, трансферная стоимость которого составляет 600 тысяч евро.

Стоит отметить, что Маилтон в прошлом сезоне играл в аренде за другой бразильский клуб – «Шапекоэнсе» – и стал одним из лучших игроков во втором дивизионе. На его счету – 30 матчей, семь голов и восемь результативных передач.