Капитан Ювентуса отклонил многомиллионный контракт от Аль-Ахли

27-летний итальянский полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли отказался переходить в «Аль-Ахли».

Об этом сообщил инсайдер Николо Скиря.

Локателли решил остаться в «Ювентусе», отклонив предложение в 12 миллионов евро в год от клуба из Саудовской Аравии.

Полузащитник сборной Италии начинал свою профессиональную карьеру в Милане, впоследствии играл в аренде за Сассуоло.

К "Ювентусу" присоединился в 2021 году. В прошлом сезоне отыграл 51 матч и забил 2 мяча.

«Аль-Ахли» предлагал за Локателли 25 миллионов евро.