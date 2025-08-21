Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Капитан Ювентуса отклонил многомиллионный контракт от Аль-Ахли
Италия
21 августа 2025, 04:44 | Обновлено 21 августа 2025, 05:28
Капитан Ювентуса отклонил многомиллионный контракт от Аль-Ахли

Мануэль Локателли решил не покидать Италию

Капитан Ювентуса отклонил многомиллионный контракт от Аль-Ахли
Getty Images/Global Images Ukraine

27-летний итальянский полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли отказался переходить в «Аль-Ахли».

Об этом сообщил инсайдер Николо Скиря.

Локателли решил остаться в «Ювентусе», отклонив предложение в 12 миллионов евро в год от клуба из Саудовской Аравии.

Полузащитник сборной Италии начинал свою профессиональную карьеру в Милане, впоследствии играл в аренде за Сассуоло.

К "Ювентусу" присоединился в 2021 году. В прошлом сезоне отыграл 51 матч и забил 2 мяча.

«Аль-Ахли» предлагал за Локателли 25 миллионов евро.

Мануэль Локателли трансферы трансферы Серии A Аль-Ахли Джидда Ювентус
Источник: Николо Скира
