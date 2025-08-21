Капитан Ювентуса отклонил многомиллионный контракт от Аль-Ахли
Мануэль Локателли решил не покидать Италию
27-летний итальянский полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли отказался переходить в «Аль-Ахли».
Об этом сообщил инсайдер Николо Скиря.
Локателли решил остаться в «Ювентусе», отклонив предложение в 12 миллионов евро в год от клуба из Саудовской Аравии.
Полузащитник сборной Италии начинал свою профессиональную карьеру в Милане, впоследствии играл в аренде за Сассуоло.
К "Ювентусу" присоединился в 2021 году. В прошлом сезоне отыграл 51 матч и забил 2 мяча.
«Аль-Ахли» предлагал за Локателли 25 миллионов евро.
#AlAhli had increased their bid to €35M to #Juventus to sign Manuel #Locatelli, who has decided to stay at #Juve. Bianconeri’s captain has turned down a contract until 2028 with a salary of €12M/year + add-ons. #transfers https://t.co/DABbYwWY46— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 21, 2025
