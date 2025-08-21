ФОТО. Свадьба Роналду и Джорджины станет самой дорогой в истории

Свадьба Криштиану Роналду и Джорджины Родригес стать самой дорогой в истории.

Пара подтвердила долгожданную помолвку, показав кольцо с овальным бриллиантом весом 40–45 карат, стоимость которого оценивается от 6 до 12 миллионов евро, а в случае идеальной чистоты и огранки — до 20–25 миллионов.

Эксперты предполагают, что сама церемония легко превысит 10 миллионов евро: учитываются место проведения, кутюрные наряды, развлечения, путешествия и масштабная охрана. Уже одно кольцо демонстрирует уровень роскоши, который немногие публичные фигуры могли позволить себе.

С учетом мировой славы Роналду и растущего влияния Джорджины, свадьба обещает превратиться в культурный спектакль. Их история любви и большая семья из пяти детей делает событие не просто браком, а современной сказкой.

Где именно пройдет торжество — в Мадриде, Эр-Рияде или другом романтическом месте — неизвестно. Но одно ясно: это может стать определяющим моментом в истории звездных свадеб и настоящей «свадьбой века».