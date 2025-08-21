У кого лучшая оценка? Трубин получил балл в матче против Фенербахче
«Бенфика на выезде сыграла вничью с «Фенербахче»
20 августа в первом матче четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов встречались турецкий Фенербахче и португальская Бенфика.
Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и сыграл весь матч.
Матч завершился вничью – 0:0, а на счету Трубина шесть сейвов.
За такую игру авторитетный портал SofaScore поставил украинскому голкиперу отметку в 7,8 балла. Это лучшая оценка из всех игроков.
Худшая оценка у полузащитника «Бенфики» – Флорентино Луиша. Игрок на 71-й минуте получил красную карточку. Портал поставил игроку оценку – 6,1.
Обзор матча
