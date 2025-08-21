Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У кого лучшая оценка? Трубин получил балл в матче против Фенербахче
Лига чемпионов
21 августа 2025, 02:10 | Обновлено 21 августа 2025, 02:48
301
0

У кого лучшая оценка? Трубин получил балл в матче против Фенербахче

«Бенфика на выезде сыграла вничью с «Фенербахче»

21 августа 2025, 02:10 | Обновлено 21 августа 2025, 02:48
301
0
У кого лучшая оценка? Трубин получил балл в матче против Фенербахче
Getty Images/Global Images Ukraine

20 августа в первом матче четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов встречались турецкий Фенербахче и португальская Бенфика.

Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и сыграл весь матч.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч завершился вничью – 0:0, а на счету Трубина шесть сейвов.

За такую ​​игру авторитетный портал SofaScore поставил украинскому голкиперу отметку в 7,8 балла. Это лучшая оценка из всех игроков.

Худшая оценка у полузащитника «Бенфики» – Флорентино Луиша. Игрок на 71-й минуте получил красную карточку. Портал поставил игроку оценку – 6,1.

Обзор матча

По теме:
Бруну ЛАЖЕ: «Неважно, кто фаворит, шансы 50 на 50»
Жозе МОУРИНЬО: «Одна команда хотела ничью – и получила ее»
Буде-Глимт – Штурм – 5:0. Дело решено? Видео голов и обзор матча
Бенфика Фенербахче Анатолий Трубин Флорентину Луиш оценки SofaScore Лига чемпионов
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Футбол | 20 августа 2025, 19:59 26
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы

В четверг команда сыграет против Маккаби

Фенербахче – Бенфика – 0:0. Надежные сейвы Трубина. Обзор матча
Футбол | 21 августа 2025, 01:18 0
Фенербахче – Бенфика – 0:0. Надежные сейвы Трубина. Обзор матча
Фенербахче – Бенфика – 0:0. Надежные сейвы Трубина. Обзор матча

Украинский голкипер помог португальцам не пропустить

Будет новый проект. Президент Шахтера взял кредит на 60 млн евро
Футбол | 20.08.2025, 12:17
Будет новый проект. Президент Шахтера взял кредит на 60 млн евро
Будет новый проект. Президент Шахтера взял кредит на 60 млн евро
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
Футбол | 20.08.2025, 05:55
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
Футбол | 20.08.2025, 13:41
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Честно говоря...» Паркер откровенно рассказал, что думает о бое с Усиком
«Честно говоря...» Паркер откровенно рассказал, что думает о бое с Усиком
19.08.2025, 16:56
Бокс
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
20.08.2025, 08:10 7
Футбол
Украинский боксер дисквалифицирован на 10 лет за допинг
Украинский боксер дисквалифицирован на 10 лет за допинг
20.08.2025, 04:04 1
Бокс
Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»
Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»
19.08.2025, 16:28
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал нападающего европейской сборной
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал нападающего европейской сборной
19.08.2025, 18:21 39
Футбол
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
20.08.2025, 00:07 46
Футбол
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
19.08.2025, 00:53 3
Футбол
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
19.08.2025, 08:26 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем